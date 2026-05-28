Un agente sanitario de Rawson que actúa como mediador en urgencias por intento de suicidio armó un plan para enseñarles a los chicos a actuar ante una crisis.

Lapiceras con QR en las escuelas: la idea de un especialista para prevenir el suicidio adolescente.

Alfredo Olmos tiene una tarea difícil y comprometida: como operador comunitario del área de salud mental de un hospital de Chubut , suele intervenir ante intentos de suicidio y recorre Rawson haciendo prevención en territorio.

Pero además, desde hace dos años lleva a las escuelas materiales de prevención de este duro problema en adolescentes.

Nadie se lo pidió. Nadie le paga el gasto . Lo financia de su propio bolsillo. Y lo hace por convicción .

En este 2026, implementó un nuevo sistema para llevarles información a los chicos y hablarles en un “idioma” que manejan cotidianamente: lapiceras con QR.

Con un escaneo, los adolescentes acceden a información clave sobre un problema que en la capital de Chubut existe y que a Alfredo lo ocupa.

Qué hay dentro del código QR

Cada lapicera lleva impreso un pequeño código que, al escanearlo con el celular, despliega información básica sobre factores de riesgo, factores de protección y cómo acompañar a alguien en una situación de crisis.

También incluye los dos números que pueden marcar la diferencia: el 101 (Policía) y el 107 (Guardia del Hospital).

La elección del QR como medio para llegar a los adolescentes no es casual.

"Para los chicos, hoy, con su celular es muy accesible el código", explicó Olmos en declaraciones a Diario Jornada.

Junto con la lapicera entrega también un calco adhesivo con el mismo QR, pensado para la funda del teléfono, la botella de agua o la heladera de casa.

La idea es que la información quede al alcance de toda la familia, no solo de quien la recibe en el aula.

El recorrido por escuelas de Rawson

La campaña 2026 arrancó el lunes 18 de mayo de 2026 en una escuela, hasta completar al día siguiente todos los cursos del turno mañana.

Al día siguiente siguió en otro establecimiento escolar. Y desde el viernes empezó a repetir el recorrido, pero en los turnos de la tarde.

Alfredo Olmos - operador comunitario Rawson - lapiceras con QR para prevenir el suicidio adolescente Alfredo Olmos, operador sanitario del área de salud mental y adicciones del hospital de Rawson. Canal 12

Así, el esquema de sus recorridas tiene previsto cubrir ocho escuelas de la capital chubutense en aproximadamente unos 20 días.

"Son más o menos siete mil alumnos (por turno) y si eso lo multiplicamos por dos, tenemos un buen número de personas que van a tener la información”, dimensionó Alfredo.

Y remarcó: “Eso es lo importante, que todos puedan saber cómo acompañar a una persona en crisis."

El mensaje a los adolescentes

El operador comunitario del Hospital Subzonal Santa Teresita siempre empieza por los primeros años, donde están los alumnos más simple.

Sigue una lógica práctica y simple: cuanto antes los adolescentes incorporen las herramientas, más tiempo tienen para aprender a reconocer una crisis en un compañero y saber cómo actuar.

“Siempre les digo a los chicos en el aula: si vos conoces a tu amigo, compañero de escuela, que vienen cursando tal vez varios años, o desde la primaria, y lo ves que está mal, preguntar si está bien, y saber dónde llamar es importante para que él pueda recibir ayuda”, contó Alfredo.

El especialista, además, apunta a hacer a los chicos parte del trabajo de quienes, como él, pelean "en terreno" para prevenir el suicidio, a veces en situaciones límite.

“Si ustedes, al saber cómo acompañar y dónde llamar, permiten que podamos llegar mucho más rápido, van a hacer parte de esto”, les dice.

“Entonces, ellos se sienten parte de esta red de contención y eso es importante”, destaca.

Una iniciativa propia con aval del hospital

No hay fondos del Estado detrás de esta campaña. Alfredo la sostiene con dinero propio y opera con el aval de la Dirección del Hospital Santa Teresita, que conoce su trabajo desde hace años.

Lapiceeras con QR para prevenir el suicidio - Rawson - Chubut - con stickers Además de las lapiceras, Alfredo entrega calcos para la heladera y las fundas de celular con el mismo QR.

Hace dos temporadas que viene entregando materiales: en verano, vasos, mochilas, cuellitos y gorros con etiquetas QR sobre consumo responsable de alcohol.

El resto del año, los mismos objetos orientados a la prevención del suicidio, a los que ahora sumó las biromes en las recorridas escolares.

Las cifras que preocupan en Rawson

Los números que maneja Olmos explican la urgencia por hacer algo.

Según informó, en 2024 ocho vecinos de Rawson fallecieron por suicidio. En 2025, el número ascendió a diez. Y en lo que va de 2026, ya van dos.

La franja etaria registrada va de los 24 a los 50 años, pero el propio operador advirtió que "ahora se amplía un poquito más".

El dato que más lo preocupa como habitante de Rawson es el comparativo: la estadística nacional es de nueve casos cada 100.000 habitantes. Su ciudad, con 45.000 vecinos, está al doble de ese parámetro.

No hay una sola causa

Pero las causas de los suicidios, aclara Olmos, nunca son simples ni lineales. Mucho menos fáciles de determinar.

"Siempre hay un detonante, pero la persona viene atravesada por distintas situaciones, entonces no hay un solo factor. Son multifactores que llevan a la persona a sentir que no vale la pena seguir."

Hospital Santa Teresita, Rawson (Chubut) Hospital Santa Teresita, de Rawson.

Los problemas económicos, emocionales, familiares y las rupturas de relaciones se combinan antes de que alguien llegue a una situación de crisis.

En el caso de los adolescentes, según explicó, la baja tolerancia a la frustración en los jóvenes, una materia desaprobada, una relación que termina, la presión escolar, puede ser el último eslabón de una cadena que viene de antes.

Cuando suena el 101

Obviamente, Olmos no actúa solo cuando se presenta una situación crítica en la ciudad.

En Rawson funciona un protocolo conjunto: cuando alguien llama al 101 por un caso, el sistema activa en forma automática a la comisaría que corresponda y lo convoca a él para que vaya al lugar.

"Hago el trabajo de mediador ahí, de poder contener a la persona y gracias a Dios, siempre hemos podido lograr que la persona acceda", contó.

Después, el traslado al Hospital: el equipo clínico evalúa primero; luego interviene el área de Salud Mental. Dependiendo de la gravedad, la persona queda internada o regresa con su familia, con turno psicológico garantizado.