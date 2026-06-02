La agencia de Turismo de la ONU votará en diciembre entre 56 candidatas. La única postulante de la Patagonia está en Chubut.

"Único": el pueblo patagónico que es Patrimonio de la Humanidad y busca ser el mejor sitio turístico del mundo.

La elección Best Tourism Villages de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) entró en su recta final y se hace firme la posibilidad de que una localidad de la Patagonia argentina sea seleccionada entre los mejores sitios turísticos del mundo.

Ocho pueblos argentinos pasaron la preselección y entraron en la votación de ONU Turismo , que se definirá en diciembre de 2026. Solo una de ellas está en la Patagonia y forma parte de un área considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , el organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Puerto Pirámides es la candidata que avanzó de las seis presentadas dentro de la provincia de Chubut .

Jorge Perversi, intendente de Puerto Pirámides, confirmó la postulación y destacó las singulares características del lugar donde se encuentra el municipio.

“Sabemos que Puerto Pirámides es la única villa turística que está ubicada dentro del área natural protegida de Península Valdés, que además es Patrimonio de la Humanidad”, le dijo el jefe comunal al streaming Seta TV.

La Renga fue a ver a las ballenas en Puerto Pirámides. Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, Chubut.

Perversi resaltó las características únicas de Puerto Pirámides por su biodiversidad marina y terrestre, y el “enorme privilegio de estar en un sitio que es único en el mundo”.

Cómo se llegó a la final

La postulación al programa Best Tourism Villages se llevó a cabo a través de un proceso coordinado junto con la Secretaría de Turismo de la Nación y el Ministerio de Turismo provincial, según detalló el intendente.

En esta primera etapa, se debió presentar documentación y respaldar técnicamente las condiciones de Puerto Pirámides para competir internacionalmente.

Se trató de un proceso que se extendió durante más de dos años. Perversi recordó que en 2025 estuvieron cerca de ser seleccionados, pero finalmente la postulación prosperó en esta edición.

“Es algo que venimos haciendo, es una meta que nos pusimos desde el primer día de gobierno y hace ya dos años y medio que venimos trabajando en esto”, indicó.

Otras finalistas y las que quedaron afuera

Además de Puerto Pirámides, los otros candidatos de la Argentina para obtener la certificación son Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

En caso de que la localidad de Chubut logre el premio, no será la primera de la provincia que lo consiga, ya que en 2024 lo obtuvieron Gaiman y Trevelin.

En esta edición, también se habían postulado, y no superaron el primer corte, Dolavon, Gualjaina, El Maitén, Río Mayo y Sarmiento.

ONU Turismo -la ex Organización Internacional de Turismo (OIT)- es la agencia especializada de las Naciones Unidas que se encarga de promover turismo responsable, sostenible y accesible.

Arranca la temporada de avistaje de ballenas

Uno de los grandes atractivos turísticos -si no el mayor- de Puerto Pirámides tendrá su fecha de lanzamiento 2026 el próximo martes 9 de junio.

Ese día se realizará el acto oficial de apertura de la temporada de avistaje de ballena franca austral.

El lanzamiento incluirá el tradicional acto protocolar y posteriormente una navegación, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Este año se decidió adelantar la apertura de la temporada, que habitualmente se lleva cabo el 15 de junio, por una razón particular: para que no se pise con el campeonato Mundial de Fútbol que comenzará el 11 de junio en América del Norte.