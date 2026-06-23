Qué significa la señal de tránsito de color amarillo con una vía y dos vehículos de fondo

Se encuentra en rutas, autopistas y caminos: alerta sobre un peligro poco frecuente, pero que puede generar situaciones de alto riesgo para determinados vehículos.

Las señales de tránsito preventivas de color amarillo tienen como objetivo advertir a los conductores sobre situaciones que requieren atención especial. Entre ellas existe una poco común que suele verse cerca de algunos cruces ferroviarios y que muestra una vía de tren junto a dos vehículos, acompañada por la leyenda "Riesgo de atascamiento" .

Se trata de la señal P.11-1 Perfil irregular por paso a nivel – Riesgo de atascamiento de vehículos largos , incorporada dentro de la señalización vial argentina para advertir sobre un peligro específico en determinados cruces ferroviarios.

La señal advierte que, debido a las características de la rampa o desnivel existente en un paso a nivel , existe la posibilidad de que vehículos largos queden atascados sobre las vías del tren , lo que puede exponer al vehículo a una posible colisión con una formación ferroviaria.

Esta situación puede ocurrir cuando el ángulo de entrada y salida del cruce es muy pronunciado y el vehículo posee una distancia importante entre ejes o voladizos extensos, como sucede con los siguientes vehículos que se detallan a continuación:

Camiones semirremolque.

Camiones con acoplado.

Ómnibus de larga distancia.

Casas rodantes.

Equipos especiales de transporte.

Senal P 11 Riesgo de Atascamiento 2 La señal P11 Riesgo de Atascamiento es de prevención. montaje

En estos casos, la parte inferior del vehículo puede tocar el suelo en el centro del cruce e impedir que continúe avanzando o retrocediendo, un factor que lo deja estático e indefenso por si llega a venir un tren por las vías.

Cómo es la señal

Según la normativa vigente, la señal P.11-1 Perfil irregular por paso a nivel – Riesgo de atascamiento de vehículos largos está conformada por:

Un cartel cuadrado colocado en forma de rombo.

Fondo amarillo con borde negro.

Imagen negra de un camión largo atascado sobre un cruce ferroviario.

Debajo, un cartel rectangular complementario con la inscripción "RIESGO DE ATASCAMIENTO".

Además, debe contar con materiales de alta reflectividad para garantizar su visibilidad durante la noche o en condiciones climáticas adversas como cuando hay niebla o se registran lluvias intensas.

Dónde se coloca esta señal de tránsito

La señal se instala en las proximidades de cruces ferroviarios donde existe este riesgo debido a la geometría del terreno o de la calzada.

La normativa también establece que debe ubicarse antes de la última posibilidad de escape o retorno, de manera que los conductores de vehículos largos puedan optar por un camino alternativo antes de ingresar al paso a nivel.

Qué debe hacer el conductor al verla

Al encontrarse con esta señal, los conductores deben:

Reducir la velocidad.

Evaluar las dimensiones de su vehículo.

Verificar si cuentan con altura libre y despeje suficiente para atravesar el cruce.

Evitar ingresar si existe riesgo de quedar inmovilizados sobre las vías.

En el caso de camiones, micros o vehículos con remolque, se recomienda extremar las precauciones y asegurarse de que el paso pueda realizarse de manera segura antes de avanzar.

Quedar detenido sobre una vía férrea representa una de las situaciones de mayor riesgo vial, por lo que esta señal busca prevenir incidentes que podrían tener consecuencias graves tanto para los ocupantes del vehículo como para el tránsito ferroviario.