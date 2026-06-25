Tránsito: qué significa la señal de 2 autos juntos con fondo blanco y 4 líneas diagonales

Esta señal de tránsito nos indica que podemos poner en práctica una maniobra en el manejo en la ruta. ¿Qué significa el letrero de tránsito con la imagen de dos autos juntos en fondo blanco y cuatro líneas diagonales?

Qué significa la señal de tránsito con dos autos juntos en fondo blanco y cuatro líneas diagonales

En nuestro país, uno de los motivos que podrían provocar la pérdida o la suspensión de la licencia de conducir es, precisamente, el de ignorar los semáforos o las señales de tránsito . Y es por ello que es tan importante comprender su significado a la hora de salir a la ruta. ¿Qué significa el letrero de tránsito con la imagen de dos autos juntos en fondo blanco y cuatro líneas diagonales?

Cabe resaltar que esta señal de tránsito en particular nos indica que podemos poner en práctica una maniobra en el manejo en la ruta. Asimismo, es oportuno recordar que, a través del sitio oficial Argentina.gob.ar, es posible acceder al librillo titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme , publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. En ese valioso material, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.

La señal de tránsito con dos autos juntos en fondo blanco y cuatro líneas diagonales significa que se está señalando el final de una restricción relacionada con el adelantamiento entre autos en una ruta de un solo carril por mano.

A la hora de salir a la ruta es importante comprender el significado de las señales de tránsito.

Así, su presencia a la vera de la ruta implica que a partir de ese lugar ya es posible hacer un sobrepaso, siempre que las condiciones del tránsito y las demarcaciones horizontales lo permitan. En la práctica, esta señal nos avisa que deja de estar vigente una prohibición o una obligación establecida previamente por otra señal.

De todos modos, cabe subrayar que la señal de tránsito con dos autos juntos en fondo blanco y cuatro líneas diagonales sólo representa el final de la restricción total, pero, si se está por llegar a una curva y en el centro de la carretera hay dos líneas gruesas naranjas, no se puede hacer sobrepasos. Para ello, habrá que esperar a que aparezcan las líneas blancas simples.

¿En qué lugares puede observarse la señal de tránsito con dos autos juntos en fondo blanco y cuatro líneas diagonales?

Si bien no es muy frecuente verla en la ruta, la señal de tránsito con dos autos juntos en fondo blanco y cuatro líneas diagonales suele presentarse en estos sitios:

Pendientes, tramos peligrosos o zonas de camino muy angosto.

Lugares caracterizados por tener visibilidad reducida, que se instalan con el fin de evitar los choques frontales.

Señales de tránsito. En el Sistema de Señalización Vial Uniforme pueden consultarse el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.

Por ello es que los especialistas en seguridad vial advierten que, antes de hacer una maniobra de sobrepaso, se deben considerar estos requisitos:

Asegurarse que no viene ningún vehículo de frente.

Verificar que la visibilidad sea suficiente.

Chequear que la señalización horizontal permita la maniobra.

Cabe recordar que, según la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, los motivos para la suspensión o la pérdida de la licencia de conducir son los siguientes: