Alerta amarilla por tormentas: vuelve la lluvia a Neuquén y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta para el Alto Valle. Cuándo se producirán las precipitaciones.

Rige una nueva alerta por tormentas para Neuquén y la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas que alcanza a diferentes sectores de Neuquén y otras provincias del país. El organismo advirtió sobre el regreso de las precipitaciones.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas, las tormentas serán de variada intensidad y afectarán diferentes sectores del territorio provincial.

La advertencia meteorológica vuelve a poner la atención sobre las condiciones del tiempo en la región, especialmente después de las intensas lluvias que se registraron en los últimos días.

El fuerte temporal provocó complicaciones en distintos puntos con caminos afectados, dificultades para circular y operativos de asistencia a pobladores.

Cuáles son las zonas afectadas

En la provincia de Neuquén, la alerta amarilla comprende diferentes sectores del territorio, tanto en la zona de la Confluencia como en áreas del centro y norte provincial.

Según el detalle difundido por el SMN, una de las áreas alcanzadas por la advertencia incluye el este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas.

En estas localidades y sectores cercanos se prevén tormentas de variada intensidad, con posibilidad de lluvias abundantes en períodos breves. Además, el organismo meteorológico advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por granizo ocasional y ráfagas fuertes de viento.

Por otra parte, la alerta también se extiende a Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú, donde se esperan condiciones similares.

Para ambas áreas, el pronóstico contempla acumulaciones de lluvia de entre 15 y 30 milímetros, con la posibilidad de que estos valores sean superados localmente.

Maria Isabel Sanchez

Alerta amarilla en Río Negro: las localidades que esperan tormentas

La provincia de Río Negro también se encuentra comprendida dentro de la nueva alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Uno de los sectores afectados corresponde al este de El Cuy y General Roca, por lo que la advertencia alcanza a una parte importante del Alto Valle.

En estas zonas se esperan tormentas que podrían generar precipitaciones intensas en cortos períodos, acompañadas por ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

La alerta también incluye a Avellaneda y Pichi Mahuida, dos departamentos ubicados en sectores del este y centro-este provincial, donde se prevén fenómenos meteorológicos de características similares.

A su vez, el organismo nacional incorporó dentro de la advertencia a Conesa, la meseta de Adolfo Alsina, la meseta de San Antonio y Valcheta.

Maria Isabel Sanchez

Qué otras provincias están afectadas

El fenómeno meteorológico no se limita a Neuquén y Río Negro. La alerta también alcanza a sectores de otras provincias argentinas, en el marco de un escenario de inestabilidad que afecta a diferentes regiones del país.

Entre las jurisdicciones comprendidas se encuentran Mendoza, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y Santa Cruz.