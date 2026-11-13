Una referente del partido de Rucci denunció graves amenazas: "te recomiendo que uses chaleco"

Se trata de la abogada Vanesa López quien recibió amenazas en su cuenta de Facebook. Lo atribuyó a "cuestiones políticos por su posible candidatura".

3Vanesa López, abogada y referente en Cutral Co del espacio político Fuerza Neuquina y Federal que lidera el petrolero Marcelo Rucci , denunció ante la Fiscalía haber recibido amenazas a través de Facebook . Según relató, los mensajes llegaron por el servicio de mensajería de la red social desde perfiles que identificó como falsos e incluían advertencias sobre su seguridad personal, entre ellas la recomendación de que utilizara un chaleco antibalas.

La dirigente explicó a LM Neuquén que decidió realizar la denuncia y que, más tarde, volvió a recibir un mensaje desde el mismo perfil, con nuevas expresiones intimidatorias. Se trata de una situación que calificó como grave y que, según sostuvo, no puede analizarse por fuera del escenario político de la localidad.

López contó que, al advertir que los mensajes provenían de cuentas que no parecían corresponder a personas identificables, se comunicó con la Fiscalía para poner en conocimiento lo ocurrido. Allí, según explicó, le recomendaron preservar el perfil y no realizar acciones que pudieran provocar que fuera eliminado, ya que mantenerlo activo podría facilitar una eventual investigación y permitir identificar a quien está detrás de las amenazas.

“Es un tema delicado porque ellos me aconsejaban que no hiciera nada para que no borren el perfil”, relató. La abogada agregó que desde la Fiscalía le transmitieron tranquilidad y que confía en que la investigación pueda avanzar para esclarecer quién realizó los mensajes.

La referente política considera que las intimidaciones están vinculadas con su posicionamiento y su participación en un espacio opositor al gobierno municipal. En ese sentido, aseguró que en Cutral Co se habría naturalizado que quienes expresan desacuerdos con la gestión local reciban amenazas o mensajes intimidatorios.

“Lamentablemente, en Cutral Co está naturalizado y forma parte hasta del folclore de acá que la persona que no esté de acuerdo o no comparta la forma de gobernar de quien gobierna hoy reciba amenazas”, afirmó.

Sus antecedentes en el ENIN y el conflicto político

Para explicar por qué relaciona lo ocurrido con su actividad política, López recordó su paso por el Ente de Integración y Desarrollo Neuquino (ENIN), donde se desempeñó como síndica hasta agosto del año pasado. Según contó, fue apartada de ese cargo después de decidir incorporarse a otro espacio político y de hacer públicas algunas observaciones sobre el funcionamiento del organismo.

La abogada sostuvo que durante los años en los que ocupó esa función elaboró informes mensuales en los que advertía sobre distintas situaciones que consideraba irregulares. Entre los puntos que mencionó estaban los ingresos por regalías y la falta de incorporación de mano de obra local.

Según su relato, esos informes no habían tenido repercusión pública durante el tiempo en que permaneció en el organismo. López recordó especialmente un acto en el que participó junto al dirigente petrolero Marcelo Rucci, donde mencionó que los informes que había elaborado permanecían bajo llave y que nadie podía acceder a ellos. Dos días después, según contó, se realizó una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante local en la que fue removida de su función por una supuesta falta de confianza.

La dirigente ubicó ese episodio en agosto de 2025 y sostuvo que ese antecedente forma parte del contexto de las diferencias políticas que mantiene desde entonces con el actual intendente de Cutral Co Ramón Rioseco.

López también señaló que los mensajes intimidatorios aparecieron después de que integrantes de su espacio comenzaran a mencionar su nombre como una posible candidata para las próximas elecciones. Según contó, sus compañeros habían empezado a hablar de la posibilidad de que compitiera por una banca en la Legislatura provincial o incluso por la intendencia de Cutral Co.

“Hace pocos días mis compañeros empezaron a largar alguna candidatura mía, como diputada o intendenta, y al otro día me llegan esas amenazas”, relató.

Mientras tanto, López aseguró que decidió hacer pública la situación para dejar constancia de lo ocurrido y expresó su confianza en que la Justicia pueda identificar a los responsables. “Tengo toda la fe en la Justicia de que esto se va a resolver”, sostuvo.