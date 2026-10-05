Alerta meteorológica del SMN: tormentas con lluvias de hasta 50 mm, nevadas y granizo

Según advirtieron, los fenómenos pueden afectar la circulación y las actividades. Qué sectores serán los más afectados.

Alerta meteorológica del SMN: tormentas y nevadas complican el inicio de la semana en varias provincias.

El comienzo de octubre mantiene un escenario meteorológico cambiante y con gran inestabilidad en distintas regiones de la Argentina. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas de nivel amarillo.

Las condiciones más inestables estarán asociadas a la presencia de tormentas y precipitaciones durante esta jornada.

El organismo recomendó a la población de las zonas bajo advertencia mantenerse informada y tomar precauciones ante la posible evolución de los fenómenos.

Alerta por tormentas fuertes

Una de las principales advertencias emitidas por el SMN corresponde a tormentas que pueden desarrollarse durante este lunes en distintas áreas del país.

Según el organismo, algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las zonas afectadas son: Formosa y Misiones.

La combinación de lluvia intensa, actividad eléctrica y fuertes ráfagas puede provocar anegamientos temporarios, dificultades para circular y caída de ramas u otros objetos que se encuentren en espacios abiertos.

Ante esta situación, el SMN recomienda permanecer en lugares seguros y evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas. También aconseja mantenerse alejado de árboles y postes, asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por calles que puedan encontrarse anegadas.

Alerta por intensas nevadas

El otro fenómeno que genera advertencias durante la jornada está relacionado con las nevadas en sectores cordilleranos. En las áreas alcanzadas por la alerta se esperan precipitaciones de nieve de distinta intensidad, con acumulación sobre el terreno y posibles dificultades para quienes deban desplazarse por rutas y caminos de montaña.

Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En algunos sectores, las precipitaciones podrían combinarse con lluvia, especialmente en zonas de menor altura.

La presencia de nieve y hielo puede generar calzadas resbaladizas y reducir considerablemente la visibilidad. La zona afectada es el oeste de Mendoza y San Juan.

El SMN pidió extremar las precauciones al momento de circular por las zonas afectadas y, en caso de ser posible, evitar los desplazamientos durante los períodos de mayor intensidad del fenómeno.

También recomendó verificar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, llevar cadenas o elementos adecuados para circular sobre nieve y hielo cuando sean necesarios y respetar las indicaciones de las autoridades de cada jurisdicción.

La situación puede modificarse durante el transcurso de la jornada, tanto por el avance de los sistemas meteorológicos como por la evolución de las tormentas y las precipitaciones en cada región. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no tomar el alerta como un pronóstico estático, sino seguir las actualizaciones oficiales.