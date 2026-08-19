Se esperan lluvias de hasta 70 mm y vientos de más de 90 km/h: alerta del SMN

Se esperan lluvias persistentes e intensas ráfagas este miércoles. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos: las provincias bajo advertencia del SMN este miércoles.

La jornada de miércoles está marcada por un ascenso de temperatura en varias regiones del país, donde además se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias y fuertes vientos para este miércoles, con varias provincias alcanzadas por condiciones meteorológicas que podrían generar complicaciones durante la jornada.

Según el organismo nacional, las áreas bajo alerta amarilla pueden registrar fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Alerta por lluvias: dónde se esperan las mayores precipitaciones

El SMN indicó que está vigente una alerta de nivel amarillo por precipitaciones persistentes, que por momentos podrían alcanzar una intensidad importante.

De acuerdo con el parte meteorológico, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 40 y los 70 milímetros, aunque no se descarta que esas cifras sean superadas de manera puntual.

La alerta amarilla por lluvias comprende sectores de Formosa, Santa Fe, Corrientes, Chaco y la cordillera de Chubut.

En la provincia de Chubut, el aviso alcanza específicamente a sectores de la cordillera. Para esa región se esperan lluvias persistentes durante la noche, con acumulados de entre 15 y 35 milímetros y posibilidad de que en las zonas más altas las precipitaciones sean en forma de nieve.

Ante las lluvias intensas, el SMN recomienda evitar circular innecesariamente, mantener despejados desagües y sumideros y no sacar residuos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si el agua comienza a ingresar a una vivienda, además de mantenerse alejado de puertas y ventanas durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.

Vientos que pueden superar los 90 km/h

Otro de los fenómenos que mantiene bajo vigilancia al SMN es el viento intenso. La alerta amarilla tendrá velocidades previstas se ubican entre los 50 y los 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

Frente a estas condiciones, la principal recomendación es asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, entre ellos macetas, sillas, chapas o toldos. También se aconseja evitar permanecer debajo de árboles, postes, carteles publicitarios o estructuras que puedan desprenderse.

Quienes deban circular por rutas deberán hacerlo con especial precaución, ya que el viento fuerte puede generar movimientos repentinos en los vehículos y reducir la estabilidad, especialmente en unidades de gran porte.

La alerta alcanza este miércoles a sectores de Jujuy y Salta, donde se esperan vientos provenientes del oeste.

Ante este tipo de fenómenos, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar periódicamente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil y los organismos provinciales o municipales de cada localidad. Las condiciones pueden cambiar durante el día y las alertas pueden ampliarse, modificarse o finalizar según la evolución del tiempo.

También es importante prestar atención a eventuales avisos sobre rutas, suspensión de actividades, cortes de servicios o recomendaciones especiales. Evitar difundir información sin confirmar y recurrir siempre a fuentes oficiales permite conocer con mayor precisión la situación y tomar decisiones preventivas frente a lluvias intensas, viento fuerte u otros eventos meteorológicos.