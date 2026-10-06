Alerta naranja: se esperan lluvias de hasta 50 mm, tormenta, granizo y vientos de más de 90 km/h

El SMN advirtió que se podría registrar actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Cuáles serán los sectores más afectados.

Los primeros días de octubre continúan con una gran inestabilidad climática en gran parte del país, pero advierten que las condiciones se complicarán en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarilla y naranja por tormentas, nevadas y lluvias para este martes 6 de octubre en ocho provincias.

Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta naranja por intensas tormentas

El organismo nacional informó que rige una alerta naranja por tormentas Esos distritos serán afectados por tormentas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada. Y afectarán al sur de San Luis y el centro de Mendoza.

Por otro lado, está en vigencia otra alerta de nivel amarillo en el centro de San Luis, para el norte y sur de Mendoza y el noreste de La Pampa.

Alerta amarilla por fuertes lluvias: cuáles serán las zonas afectadas

Asimismo, el alerta amarilla por lluvias afectará e Río Negro y Neuquén. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera local.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Vientos de hasta 70 km/h: a qué zonas alcanzará la alerta

Por otro lado, una alerta amarilla por Zonda se espera para el extremo oeste de La Rioja, donde el viento alcanzará velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por este motivo, el organismo sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

Alerta por nevadas

Y otra alerta amarilla por nevadas corre para la provincia de San Juan. En ese distrito se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.