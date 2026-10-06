Las regalías, cerca del máximo histórico para el gobierno de Figueroa

Los números de septiembre de lo recaudado por este recurso estuvo en línea con el récord que se había dado en junio.

El gobierno provincial tuvo el registro de ingresos más alto en lo que va del año.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en septiembre ingresos por un total de 746.396 mil millones de pesos , producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional.

Esto, al comparar con igual mes del año pasado, dio una suba desde el punto de vista real (contrastando la inflación) del orden del 11,3 por ciento, lo que dio un crecimiento por arriba de lo que había mostrado agosto ($690 mil millones) y el nivel de percepción de recursos más alto en lo que va de este 2026.

El resultado de septiembre, además, arrojó un cambio con relación a la tendencia que se venía dando en los últimos dos meses, respecto de un leve descenso de lo percibido por las tres fuentes de ingresos, que en agosto había sido de unos de unos 21 mil millones de pesos menos que lo recaudado el mes anterior. Y lo mismo en julio, donde se percibieron $20 mil millones por debajo de junio.

Lo que se sigue consolidando es que la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios (regalías por la actividad petrolera y la recaudación local de impuestos); mientras que, pese a la suba registrada en el último mes analizado, recibe cada vez menos fondos de origen nacional.

Regalías y recaudación

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías más canon extraordinario de producción Neuquén obtuvo 419.250 millones de pesos, lo que implica el registro más alto del año, junto al que se había dado en junio ($422.870 millones).

El aumento de manera nominal que dejó la actividad petrolera fue del 66,4 por ciento, con una suba desde el punto de vista real, con relación a septiembre del año pasado, del 24,7%. Las regalías de petróleo aportaron casi 320 mil millones de pesos, mientras que las de gas totalizaron $94,9 mil millones.

En cuanto a los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) estos se mantienen, tanto en millones de pesos como en porcentaje, como la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en 212.188 millones de pesos, con una variación interanual negativa y real del -5,4 por ciento, y de -2% en comparación con agosto, lo que arrojó unos 4 mil millones de pesos menos.

Esta leve baja de la recaudación propia se debió, según fuentes del Ministerio de Economía de la provincia, a una rectificación en las declaraciones juradas de Ingresos Brutos, que no impacta significativamente en lo que se recibe a través de esta fuente de recursos.

Fondos nacionales

Los fondos que envía el gobierno nacional volvieron a dar en alza en el comparativo interanual (4,6%). Neuquén percibió 114.958 millones de pesos (2 mil millones más que en agosto), de los cuales unos $92 mil millones correspondieron a coparticipación, mientras que a través de otros regímenes llegaron algo más de $22 mil millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 56,2 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (28,4%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron tan solo el 15,4 por ciento.