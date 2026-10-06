Lluvias persistentes en Neuquén: Defensa Civil advirtió por rutas, nieve y posibles desmoronamientos

La provincia mantiene un monitoreo permanente por las precipitaciones, el estado de los cauces y la transitabilidad de rutas nacionales y provinciales.

Las lluvias ya alcanzan a distintos sectores de la provincia de Neuquén y las condiciones meteorológicas tenderán a intensificarse durante este martes y miércoles. Desde Defensa Civil pidieron extremar las precauciones al circular, tanto en las ciudades como en las rutas, ante la posibilidad de calzadas mojadas, baja visibilidad, acumulación de agua y complicaciones en sectores cordilleranos.

Carlos Cruz , director provincial de Protección Civil, explicó que las precipitaciones se están registrando en prácticamente todo el territorio neuquino, desde el norte y el centro hasta el sur, la zona de la Confluencia, la región del Limay y Vaca Muerta. Según indicó, el escenario de lluvias persistentes continuará durante los próximos días y podría extenderse hasta la semana que viene, aunque con algunos períodos de mejoramiento temporario.

De acuerdo con el funcionario, por el momento no existe un sector de la provincia que concentre de manera exclusiva el fenómeno, ya que los pronósticos prevén precipitaciones persistentes en distintas regiones. La mayor afectación se espera durante este martes y miércoles.

Al mismo tiempo, rigen alertas por nevadas para sectores de mayor altura, especialmente desde Aluminé hacia el norte neuquino. Cruz señaló en LU5 que tampoco se descarta la presencia de nieve en pasos fronterizos y en zonas donde se encuentran algunos de los principales centros turísticos de la provincia.

En esos sectores pueden registrarse acumulaciones de nieve y episodios de aguanieve, por lo que desde Protección Civil recomendaron consultar el estado de los caminos antes de emprender viajes y mantenerse atentos a posibles modificaciones en la transitabilidad.

El SMN pronosticó un exceso de lluvias entre octubre, noviembre y diciembre.

Los pasos internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré se encontraban habilitados y transitables con precaución, aunque desde Defensa Civil advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían generar cambios durante el transcurso de la jornada.

Monitoreo de ríos y lagos

Uno de los puntos que mantiene en alerta a los organismos provinciales es el comportamiento de los cauces de ríos y lagos. La Secretaría de Emergencia, junto con los gobiernos locales, realiza un seguimiento permanente debido a que varias cuencas todavía presentan caudales importantes luego de las lluvias registradas durante las últimas semanas.

Cruz aclaró que, hasta el momento, los cauces se mantienen estables y no se produjeron mayores afectaciones vinculadas con esta situación. Sin embargo, explicó que el monitoreo continuará durante los próximos días porque las nuevas precipitaciones podrían modificar las condiciones.

El seguimiento también está relacionado con el estado de las rutas y caminos, especialmente en aquellas zonas donde las lluvias pueden provocar acumulación de agua, barro o desprendimientos.

Omar Novoa

Precaución en las rutas cordilleranas

Desde Protección Civil remarcaron que, por el momento, las rutas se encuentran transitables con precaución, aunque recomendaron prestar especial atención a los caminos cordilleranos.

Entre los sectores mencionados se encuentra la Ruta Provincial 13, donde no se descarta que las condiciones de nieve puedan generar dificultades. También pidieron circular con máxima precaución por la Ruta Provincial 23, en dirección a Pilolil y Junín de los Andes, y por la Ruta 46 hacia Aluminé.

La recomendación alcanza además a la Ruta de los Siete Lagos y al norte neuquino, particularmente sobre la Ruta Provincial 43. En esos sectores, la humedad acumulada podría favorecer la caída de piedras, rocas o pequeños desmoronamientos.

La situación puede cambiar durante el día, por lo que desde Defensa Civil insistieron en consultar los partes oficiales antes de viajar y evitar circular si las condiciones se vuelven desfavorables.

Sebastián Fariña Petersen

Viento, bajas temperaturas y más lluvias

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla períodos de viento que podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora en distintos sectores de la provincia. A esto se sumará un descenso de las temperaturas durante el resto de la semana.

La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas puede generar condiciones más complejas para quienes deban desplazarse, especialmente en rutas de montaña y sectores donde se registren nevadas.

Cruz explicó que el escenario no se limita a esta jornada, ya que las precipitaciones podrían continuar durante varios días, con mejoramientos temporarios. Por ese motivo, desde los organismos de emergencia se mantendrá un seguimiento diario de la evolución del tiempo.

Qué recomienda Defensa Civil

Ante la presencia de agua sobre la calzada, desde Protección Civil pidieron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y circular con las luces encendidas. También recomendaron prestar atención a los sectores urbanos que puedan presentar anegamientos y evitar maniobras bruscas debido a la menor adherencia de los vehículos sobre el pavimento mojado.

"Pequeños grandes detalles hacen la diferencia", señaló Cruz al remarcar la importancia de adoptar medidas preventivas frente a la reducción de la visibilidad y las condiciones de las calles y rutas.

También recordó que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar el estado de transitabilidad antes de iniciar un viaje.

Sebastián Fariña Petersen

El Comité de Emergencia continúa activo

El Comité de Emergencia y Contingencia se mantiene activo y realiza tareas de monitoreo junto con las distintas localidades neuquinas. Por ahora, la provincia no considera necesario adoptar medidas extraordinarias como las que corresponden a una alerta roja.

La situación actual se mantiene dentro de un esquema preventivo, con alerta amarilla por lluvias para gran parte del territorio. Esto significa que las condiciones pueden cambiar y generar complicaciones puntuales, aunque por el momento no se trata de un escenario considerado extremo.

Desde Defensa Civil insistieron en que cada municipio y comisión de fomento evalúa las condiciones en su propio territorio y mantiene comunicación permanente con los organismos provinciales.

Ante cualquier emergencia, se recordó que están disponibles el 100 para Bomberos, el 101 para la Policía, el 103 para Defensa Civil y el 107 para el sistema de salud. También se recomendó consultar los canales oficiales de Neuquén Informa, el mapa interactivo de la Secretaría de Emergencia y Neuquén Te Cuida para conocer las condiciones meteorológicas y de transitabilidad.