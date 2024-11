Demoras y cancelaciones de Flybondi: los vuelos de Neuquén afectados

La empresa Flybondi no dio cifras, pero basta con mirar la grilla de vuelos en la página oficial de Aeropuertos Argentina para contabilizar no menos de 12 vuelos cancelados, demorados o que desviaron su ruta.

Fybondi 01.PNG

Como era de esperar, la bronca y el malestar de los usuarios se volcó a las redes sociales. Principalmente, la red X (Twitter) se convirtió en un canal de protesta o reclamo inmediato para canalizar todos los inconvenientes que genera la cancelación o demora de un vuelo programado en la vida de los pasajeros damnificados.

Los pasajeros neuquinos afectados

Concretamente en Neuquén, la página oficial del Aeropuerto Neuquén muestra la cancelación del vuelo FO 5470 que partía de Córdoba y debía llegar a esta ciudad a las 20:45 de este miércoles. También el vuelo programado FO 5304 que partía de Aeroparque (Buenos Aires), con horario de llegada 21:45. Por consiguiente, se cancela la vuelta a Aeroparque desde el Aeropuerto Neuquén prevista para las 22:50.

Flybondi 02.PNG

Es un misterio cuándo los pasajeros podrán volver a volar. La compañía, por ahora, no dio mayores precisiones, motivando la ansiedad y el malestar de las personas afectadas por estas cancelaciones.

"Para mí, hay que pararle todas las operaciones a Flybondi hasta que solucionen el problema, no pueden cagarse tanto en la gente, no va más esa de sobrevender y cagarte en todo", tiró un usuario de la red X.

Otro se lamentó el derrotero de las líneas área low cost que consideró "modelo" hace algunos años. "Ahora cancela absolutamente todos los vuelos. A esta altura, si sacas un pasaje con estos ladris estás buscando que te caguen", agregó.

Otro tuitero más beligerante no se guardó nada y expresó: "Qué empresa del orto Flybondi. Te cancelan vuelos, te reprograman y su check in online no anda... Ojalá el próximo presidente la expropie y la haga funcionar como Aerolíneas". A medida que pasaban las horas y los minutos, los descargos en las redes sociales subían cada vez más el tono.

Hace poco fue Jetsmart

Una situación similar se vivió hace 21 días, cuando una sorpresiva asamblea de trabajadores de Intercargo, nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), generó demoras y cancelaciones en algunos vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery.

Las medidas gremiales de Intercargo perjudicaron de lleno a las compañías aéreas low cost Flybondi y Jetsmart. En tanto, los servicios de Aerolíneas Argentinas no acusaban inconvenientes.

Como resultado de la protesta, personal de Jetsmart informó que tuvieron que cancelar 18 vuelos (14 domésticos y 4 internacionales), y reprogramar 16, con un total cercano a los 6.000 pasajeros afectados hasta el momento.

Jet Smart Neuquén.png

"En Jetsmart estamos trabajando para notificar a todos los pasajeros y pedimos que por favor antes de acercarse al aeropuerto revisen el estado de su vuelo", comunicaron desde la aerolínea.

"Lamentamos esta situación, ajena a la empresa y recomendamos a los viajeros revisar sus correos electrónicos para estar al tanto de las últimas actualizaciones. También se invita a los pasajeros a que consulten el estado de su vuelo en la página web www.JetSMART.com", se agregó.

En ese marco, dos vuelos que tenían como destino Neuquén fueron cancelados.