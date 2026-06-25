La FIFA dio a conocer una de las sanciones más fuertes para un jugador en la historia de los mundiales

Una jugada fue sancionada por una patada registrada en el Mundial 2026 y se metió en el top 3 de los castigos más duros en la historia del certamen.

El árbitro del encuentro entre Canadá y Qatar, que terminó 6-0 para uno de los países organizadores, no dudó en sacar una tarjeta roja contundente al ver el tamaño de la patada que propinó Assim Madibo a Ismaël Koné , quien rápidamente precisó de atención médica por el alcance de la patada que no tuvo ningún tipo de límite. El qatarí a las duchas mientras que su rival quedó tendido en el suelo para recibir una atención especial.

No se trataba de una lesión más, el jugador sufrió una fractura de tibia y peroné durante el segundo encuentro por el grupo B, lo que le dio otra magnitud a una patada durísima. Más tarde de lo sucedido, el Comité Disciplinario de la FIFA analizó lo que ocurrió en l partido y tomó una decisión contundente: impuso una de las sanciones más duras en la historia de los Mundiales.

Según dieron a conocer, la suspensión será de cinco encuentros para el jugador Qatarí que, en caso de no avanzar en el certamen, se perderá lo que resta. No se trata de una sanción cualquiera, sino que se convirtió en la tercera más severa registrada en la cita ecuménica.

Solo dos superan a la recientemente sancionada: la sanción de nueve partidos que recibió Luis Suárez por morder a al italiano Leonardo Bonucci en Brasil 2014 y, también, los ocho partidos que recibió de sanción el italiano Mauro Tassotti por un codazo al español Luis Enrique en Estados Unidos 1994.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2067749959433064482&partner=&hide_thread=false DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El gesto del jugador de Qatar que lesionó de gravedad al futbolista de Canadá

El gesto posterior del futbolista de Qatar, quien acudió al vestuario canadiense para pedir disculpas, sumó un elemento humano a una de las imágenes más impactantes del torneo. Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, confirmó en conferencia de prensa que el futbolista lesionado será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas. “Desde el banquillo se oyó el chasquido de la fractura. Todos pudimos oírlo”. El técnico comparó la situación con la lesión de Tajon Buchanan, ocurrida en la Copa América, y subrayó el impacto emocional que generó en el grupo.

La jugada, ocurrida en el minuto 50, se produjo cuando el marcador favorecía a Canadá por 3-0. Assim Madibo, mediocampista de Qatar, cometió una falta sobre Koné que en primera instancia fue sancionada con tarjeta amarilla y luego con tarjeta roja. La imagen fue tan alarmante que la transmisión televisiva evitó reproducir repeticiones, mientras los servicios médicos ingresaron rápidamente y los futbolistas formaron un círculo para proteger la privacidad del jugador afectado. La pierna izquierda de Ismaël Koné se curvó de manera antinatural y el propio futbolista se llevó la mano a la boca al comprender la magnitud de la lesión.

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Madibo se mostró consternado por el desenlace. Tras la expulsión, el jugador qatarí se dirigió a los vestuarios canadienses para disculparse personalmente con Koné. Jesse Marsch reconoció el gesto ante los medios, aunque criticó la reacción del banquillo de Qatar durante la jugada.

Las declaraciones del entrenador de Canadá

El impacto emocional en el grupo canadiense fue inmediato. Varios jugadores rodearon a Koné y mostraron señales de angustia. Tras el retiro en camilla del mediocampista, Nathan Saliba ingresó en su lugar y marcó el cuarto gol para Canadá. Durante la celebración, Saliba formó un número 8 con las manos y tomó la camiseta de su compañero lesionado como homenaje. “Koné es una parte muy importante del corazón de Canadá. No creo que tengamos otro jugador como Ismaël”, remarcó el entrenador Jesse Marsch.

Una vez finalizado el encuentro, el futbolista canadiense Moise Bombito fue uno de los primeros en acudir al hospital para ver cómo se encontraba su compañero, algo que quedó reflejado en la historia que subió a su cuenta de Instagram.

La jornada, que debía quedar en la historia por la victoria 6-0 de Canadá en la Copa del Mundo, terminó marcada por la preocupación sobre el futuro del mediocampista. Marsch detalló que Koné fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención y que el cuerpo técnico planeaba visitarlo tras la conferencia de prensa. El entrenador combinó la satisfacción por el resultado con un mensaje de advertencia sobre la importancia de cuidar a los futbolistas: “Los grandes momentos no llegan fácilmente y hay que apreciarlos y celebrarlos, pero después tendremos que centrar toda nuestra atención en lo que hará falta para ser verdaderamente grandes en este torneo”.

En el plano deportivo, la expulsión de Madibo dejó a Qatar con nueve jugadores, ya que Homam El-Amin también había visto la tarjeta roja minutos antes. Canadá aprovechó la superioridad numérica y consolidó el marcador con goles de Jonathan David y el propio Saliba.