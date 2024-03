En Neuquén ya enseñan y hablan el euskera, uno de los idiomas más difíciles del mundo

Si usted va caminando por las calles de la capital, escucha que dos personas están conversando y no entiende absolutamente una palabra porque en su vida oyó algo semejante no se preocupe. Seguramente es gente que se está comunicando en euskera, el idioma de los vascos que ya se enseña en Neuquén. Sinetsi ez arren (Aunque usted no lo crea)