Se trata de 22 dúplex que brindan soluciones habitacionales y se llevan adelante para mejorar la calidad de vida de los neuquinos.

A fin de facilitar el acceso a la vivienda como una política sólida y sostenida en toda la provincia, a través del programa Neuquén Habita, el gobernador Rolando Figueroa , junto con el intendente Mariano Gaido , entregaron 22 dúplex realizados a través de la Cooperativa de Viviendas y Consumo Vientos del Neuquén, en el barrio Terrazas del Neuquén.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , expresó: “Hoy no solo estamos entregando 22 llaves, hoy estamos entregando un techo, un hogar, previsibilidad y futuro”, y agregó que “no es un dato menor frente a un contexto complejo, donde tenemos un Estado Nacional que decidió no invertir en el desarrollo de la infraestructura y de la obra pública en general, y en particular de la vivienda”.

Resaltó que “en Neuquén, por una decisión política del gobernador Rolando Figueroa, sucede todo lo contrario. Tenemos el desarrollo del plan de viviendas más importante en la historia de la provincia, el programa que se llama Neuquén Habita, que tiene como objetivo principal desarrollar más de 20 mil soluciones habitacionales”. En Neuquén capital ya se encuentran en ejecución más de 7 mil soluciones habitacionales del total que contempla el programa.

Se trata de una política pública habitacional ambiciosa que pone a las familias y trabajadores neuquinos en el centro del desarrollo provincial, transformando la realidad de muchas familias.

Más familias accedieron a la vivienda propia en la ciudad de Neuquén (1)

Neuquén Habita cuenta con una inversión de 450 millones de dólares y el trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento, mutuales y sindicatos, para la ejecución de 20 mil soluciones habitacionales en un lapso de dos años.

Por su parte, el intendente Gaido, expresó que “hoy es uno de esos momentos importantes en la vida de las personas: llegar a tener tu hogar, tu vivienda y la oportunidad de ser neuquino”. Señaló que “el sueño de tener la casa propia hoy se concreta porque hay una decisión política que lleva adelante Rolando Figueroa y que tiene que ver con ser eficientes, con tener los recursos disponibles”.

La presidenta de la Cooperativa, Miriam Corbalán, dijo que “es un día especial y emocionante, después de cuatro años de trabajo, de sueños compartidos, desafío, momentos difíciles y de mucha esperanza. Finalmente llegó este gran logro”. Sostuvo que “cada ladrillo, cada paso de esta obra está cargada de esfuerzo, de paciencia y de compromiso. Detrás de cada vivienda hay una familia que esperó, confió y soñó. Hoy se puede ver, es la mayor recompensa que podemos recibir como ciudadanos de esta provincia”.

Más familias accedieron a la vivienda propia en la ciudad de Neuquén (2)

Concluyó que “este día demuestra que cuando hay voluntad, transparencia, trabajo en equipo entre el Estado y las organizaciones intermedias, los resultados llegan y se traducen en bienestar para la familia de esta bella provincia”.

Detalle de las viviendas

Se trata de 18 viviendas de 72 metros cuadrados y 4 en esquina de 73 metros cuadrados, con una inversión total de 2.850 millones de pesos. Los dúplex cuentan con dos plantas y dos dormitorios. Poseen muros exteriores de ladrillo hueco y estructura de hormigón armado; cubierta a un agua con chapa; divisiones en seco con durlock; mesadas de granito con bacha, artefactos y accesorios completos de baño; instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas completas, sin artefactos de gas.

Más familias accedieron a la vivienda propia en la ciudad de Neuquén (3)

Del acto también participaron la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferrareso; el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; la diputada mandato cumplido, Teresa Savrón, junto al diputado Francisco Lépore; y el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamut.