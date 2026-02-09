Radiografía de alquileres en Neuquén: ingreso dedicado a vivienda, valores promedio y zonas más caras

La encuesta realizada por la provincia, arrojó una serie de datos más que llamativos sobre el acceso a una casa o departamento.

Los alquileres en la ciudad de Neuquén son de los más caros del país.

Es un hecho que conseguir y pagar un alquiler es cada vez más complejo para los neuquinos. Precios altos, poca oferta, altos costos de ingreso, expensas caras y un sinnúmero de requisitos son solo algunos de los problemas que atraviesan a un altísimo porcentaje de la población de la provincia.

Es en este contexto que se difundieron los resultados de la segunda Encuesta de Hogares Inquilinos realizada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor en octubre del 2025. Este reporte reveló una serie de llamativas estadísticas respecto a cómo es alquilar en la provincia de Neuquén, cuánta gente lo hace y dónde es más difícil, entre otros datos.

La Encuesta contrasta datos con el censo nacional de 2022, información de registros civiles provinciales, el RENAPER, y la primera encuesta, realizada en 2024.

SFP Alquileres neuquen (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Una radiografía del mercado inmobiliario

Desde la cartera provincial estiman que entre un 25% y 30% de la población de Neuquén alquila. Esto se ha acrecentado en los últimos años por el importante éxodo que está experimentando la provincia desde otras partes del país (dato que se releva más adelante).

Según revela la encuesta, un alquiler en Neuquén cuesta $1.095.241 en promedio. A este dato se le suman $177.321 en expensas para quienes viven en edificios, sin contar servicios.

En varios puntos de la provincia, sobre todo en localidades del sur como San Martín de Los Andes, Junín de Los Andes, Aluminé y Villa La Angostura, se registró un aumento en el alquiler temporal, lo que provoca que baje la oferta de alquileres permanentes.

ON - Alquileres temporales (1).JPG Omar Novoa

El descenso de la oferta se convierte en una problemática pujante con un constante aumento de la demanda. Según datos de registros civiles recopilados por la Dirección de Protección al Consumidor, más de 40 mil personas cambiaron su domicilio desde otras provincias a Neuquén en tan solo dos años. "A esto se le suman quienes no cambiaron formalmente su domicilio, así que son más", afirmaron desde la cartera.

Con el aumento de la demanda y la baja de la oferta en alquileres permanentes (que mejoró desde la derogación de la Ley de Alquileres, pero aún no es suficiente) los precios del mercado suben.

Esto presenta una consecuencia clara: Neuquén capital tiene de las plazas más caras del país, con valores que en algunos casos superan a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informan desde Protección al consumidor.

"Superar una regulación asfixiante para el mercado con una liberación indiscriminada no resuelve la vulnerabilidad en que quedan muchas familias. Antes porque no había oferta de viviendas, ahora porque no existe parámetro de plazos y precios", afirmaron en un reporte al que accedió LM Neuquén.

Cuánto dedica de su ingreso una familia neuquina para cubrir el costo de la vivienda

El promedio de precio de alquileres de $1.095.241 más las expensas de $177.321, mencionados anteriormente, se deducen del ingreso familiar. En promedio, este fue de $2.388.623 durante el 2025.

En comparación al 2024, se registra un aumento del ingreso familiar del 70%, lo que podría indicar, según el reporte citado, una tendencia a que quienes perciben ingresos en las familias requieren de dos trabajos para sostenerse.

Los alquileres aumentaron en promedio un 140%. Esto se debe a distintas razones: entre ellas está el impacto de la salida de la ley de alquileres que en términos de mercado achataba los precios.

Alquiler (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Las expensas subieron más del 200% con respecto al 2024. Esto es en razón del fuerte aumento de los servicios en general: energía eléctrica, gas y tasas, siendo menor el impacto del sueldo de los Encargados de edificio, que rondó un aumento del 22%.

Según la encuesta, más del 40% de los hogares inquilinos destinan más del 50% de sus ingresos al pago de alquiler y expensas.

El llamado “Índice Hogar” (porcentaje del ingresado gastado en alquiler, expensas, energía, gas, y tasas municipales) promedia en un 45 % en alquileres de casas y un 52.5%, en departamentos. En este último caso es por incidencia de las expensas.

Los inquilinos son más vulnerables

Un 30% de la población neuquina encuestada expresó preocupación por la imposibilidad de acceder a alquileres estables.

El reporte se refiere a este fenómeno como "vulnerabilidad jurídica", es decir, normativas (o falta de ellas) que dejan a los inquilinos con poca previsibilidad, incapacidad de afrontar los aumentos e inclusive en necesidad de abandonar alquileres y concentrar varios grupos familiares en una sola vivienda (hijos volviendo a la casa de sus padres, por ejemplo).

Parte de este fenómeno también se ve manifestado en el aumento de los contratos informales y los subalquileres.

Esto se suma a la dificultad para encontrar alquiler permanente. Esto se debe en parte a la creciente oferta de alquiler temporal, sobre todo en el sur de la provincia, donde el turismo es más pujante. Un 62,71% de los encuestados manifestaron que les tomó más de 3 meses encontrar un alquiler.

"Sin regulación, los precios de alquileres crecen más que la inflación", manifiestan en el reporte. Datos relevados por asociaciones de inquilinos revelan un aumento de la morosidad en el pago de los costos de vivienda.

INFORME COMPARATIVO 2024-2025 (3) (1)-comprimido

¿Posibles soluciones?

"Claramente, lo que hay que hacer es ampliar la oferta de bienes a alquilarse o cubrir la demanda con vivienda propia", expresó el director de Protección al Consumidor Pablo Tomasini en diálogo con LU5.

"Es parte del proceso que está haciendo el gobierno de la provincia con 20.000 soluciones habitacionales", afirmó. Según dijo el funcionario, estas implican una cantidad enorme de soluciones habitacionales para los 2 años de la gestión del gobernador Rolando Figueroa. "Esto va, sin lugar a dudas, a ampliar la oferta. ¿Por qué?, porque hay mucha gente que hoy está alquilando, que se va a ir a tener una solución habitacional", explicó.

Entrega de lotes en la meseta (31).jpg Rolando Figueroa Claudio Espinoza

Agregó que desde el Poder Ejecutivo se presentarán "en 15 o 20 días, una serie de medidas vinculadas al sector de alquileres de corto y mediano plazo que estamos pensando dentro del gobierno de la provincia", informó. Tomasini dijo que estas medidas, "por supuesto, no son magia, no resuelven la situación de un día para otro, pero van a tratar de generar un pulso respecto del tema de los valores de los alquileres para tratar de orientar la oferta a que los tengan un precio que sea razonable. No todos tienen sueldo de petrolero", expresó.

"Hay que tener políticas focales", señaló el director provincial. "Los estudiantes generan un impacto importante en los alquileres en la ciudad de Neuquén, porque en enero, febrero y marzo es una competencia por tener alquileres de la cantidad de chicos que se quieren venir a vivir porque quieren estudiar y acá tienen la universidad más cerca. Esto genera que se eleven los precios en esos meses", ejemplificó.

"Se requiere intervención institucional: políticas públicas que estipulen precios de referencia, incentiven la oferta de alquiler de vivienda permanente y protejan con distintas acciones a los sectores más vulnerables", cierra el reporte de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor.