Corte de tránsito en un importante paso internacional a Chile: desde qué hora y hasta cuándo

Permanecerá inhabilitado a partir de las 16 de este martes y retomará la atención en horario normal al día siguiente.

La dirección provincial de Vialidad informó que el martes 3 de febrero, a partir de las 16, se procederá al cierre de un importante paso internacional de Neuquén por la ejecución de una obra.

Se trata del paso Mamuil Malal. La obra, específicamente, es una alcantarilla parte de la construcción de pavimento en la ruta provincial 60, desde el fin de pavimento hasta el límite con Chile.

Este permanecerá cerrado todo el resto de la jornada y se habilitará en su horario normal, de 9 a 17, al día siguiente.

La ruta permanece habilitada, transitable con precaución por presencia de equipos y personal trabajando en la obra vial.

Desde Vialidad se indicó que el teléfono para consultas y atención al usuario es el 2942 572138, de 8 a 14.

Bajaron los cruces a Chile y una nueva medida podría reducir aún más los viajes de compras

La cantidad de neuquinos que cruzan la frontera para visitar Chile se redujo de forma considerable en los últimos meses. Si bien aún hay viajeros que se trasladan al otro lado de la cordillera, la mayoría lo hace motivado por razones turísticas o familiares, pero no para hacer tours de compras, ya que los precios están prácticamente igualados en ambos países. Este mes, una medida del gobierno nacional podría incluso profundizar la tendencia.

El panorama en los pasos internacionales que unen la provincia de Neuquén con Chile muestra la misma postal desde hace meses. Hace un año, cruzar por las aduanas requería de mucha paciencia, porque hacer los trámites fronterizos podía demorar un mínimo de cuatro horas. Ahora, en cambio, el cruce internacional se hace en apenas quince minutos.

Tour de compras

Si bien el diálogo entre argentinos y chilenos es continuo, y hay muchos que aún viajan a Chile para hacer turismo o visitar amigos o familiares en ese país, la razón detrás de la merma en afluencia a las fronteras se da por la caída en el volumen de viajes de compras. Y la razón es puramente económica: los precios, que podían ser hasta un 30% más económicos o incluso la mitad de los valores argentinos, ya no son tales.

"Chile sigue tiene los mismos precios que antes, pero los precios en Argentina han bajado", aseguraron los que comparan los valores de distintos productos entre ambos países. Los electrodomésticos, que antes mostraban grandes diferencias entre los comercios chilenos y los argentinos, hoy muestran bajas en Argentina de hasta el 50%, lo que prácticamente iguala el precio a ambos lados de la codillera.

Requisitos para cruzar a Chile desde Neuquén

Las autoridades recuerdan que, para cruzar a Chile por los pasos internacionales habilitados, es obligatorio contar con la siguiente documentación:

Para personas

DNI vigente (formato tarjeta) o pasaporte .

Menores de edad: autorización de viaje correspondiente, según el caso (si viajan solos, con uno de los padres o con terceros).

Formulario migratorio completo al momento del cruce.

Para vehículos

Cédula verde o azul del vehículo.

Seguro del automotor con cobertura internacional (válido para Chile).

Licencia de conducir vigente .

En caso de no ser titular del vehículo, autorización del propietario.

Controles y recomendaciones

Respetar las normas aduaneras : está prohibido ingresar frutas, verduras, carnes, lácteos y otros productos de origen animal o vegetal sin declarar.

Declarar todos los productos exigidos por el SAG chileno para evitar multas o demoras.

