Cuáles son las 2 carreras que estudió Cazzu: el nivel de estudios alcanzado por la cantante

La cantante argentina tiene una fuerte formación académica que va más allá del ámbito musical y que le dio herramientas en el inicio de su carrera.

A fuerza de talento, perseverancia y éxitos, Cazzu es desde hace varios años una de las principales referentes de la música urbana . En abril de este año, la cantante argentina presentó “ Latinaje ”, su cuarto álbum de estudio , y hasta se animó a lanzar su propio libro, “Perreo, una revolución”.

Lo que pocos conocen de ella es que tiene una fuerte formación académica , a tal punto de haber estudiado dos carreras que van más allá del ámbito musical. La propia artista reveló que su formación le brindó herramientas para la creación de contenido visual y para la producción de sus propios videoclips.

Julieta Emilia Cazzuchelli, como es su verdadero nombre, nació el 16 de diciembre de 1993 en el municipio de Fraile Pintado, en el Departamento Ledesma, en la provincia de Jujuy. Allí, a los 11 años e inspirada por su padre, tuvo sus primeros contactos con la música a través del folklore, aunque no imaginaba una carrera vinculada al mundo artístico.

Ante esto, luego de completar sus estudios secundarios, decidió explorar nuevos horizontes académicos y se mudó a Tucumán para estudiar la carrera de cine. Pero su deseo de sumar conocimientos la llevó a Buenos Aires, donde se especializó en Diseño Multimedia, lo que le brindó habilidades para la creación y producción audiovisual.

Cazzu mencionó en varias oportunidades que sus estudios le permitieron ahorrar dinero y poder grabar sus primeros videoclips y producir sus videos musicales de manera profesional, lo cual fue crucial para su desarrollo artístico.

Del origen humilde al estrellato

En sus primeros pasos en la industria musical, Cazzu trabajó bajo el nombre artístico de Juli-K, aunque sin éxito. En sus inicios comenzó como cantante de cumbia y luego de rock, hasta probar suerte en este ritmo más urbano como artista independiente. La artista reveló que las ganancias de su primer trabajo las utilizó para alquilar salas de grabación y poder grabar sus primeros videoclips.

Su popularidad llegó luego del lanzamiento de su álbum debut “Maldade$” y su colaboración “Loca” junto a Khea y Duki, otros dos íconos argentinos del trap. El tema se hizo aún más conocido después de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se uniera para realizar la versión remix.

Más allá de su carrera musical, que recientemente la llevó a llenar el Movistar Arena, la cantante participó en la Semana de la Moda de París en sus ediciones del 2023 y 2024, además de colaborar en grandes eventos de firmas como Vogue México y Latinoamérica en su gala de día de muertos.

Cazzu y su escandalosa separación de Christian Nodal

La rapera argentina también fue noticia en el último tiempo por su resonante separación del cantante mexicano Christian Nodal. Los artistas habían confirmado su relación en 2022, luego de algunas apariciones juntos. Poco más de un año después nació su única hija, Inti.

Sin embargo, en mayo de 2024, sorprendieron al anunciar su ruptura. Fue Nodal el primero en dar a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en Instagram, que luego Cazzu reposteó en su cuenta. Poco después, el músico sonorense retomó su relación con la también cantante Ángela Aguilar.

Recientemente, la cantante argentina rompió el silencio y habló de la separación “bastante conflictiva y muy pública”. "Se han dicho muchas cosas y le han hecho mucho daño a mi familia, y lo he soportado en silencio. Un silencio que es un silencio público en realidad, pero de puertas para adentro fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente", comentó. "Sufrí muchísimo y rompieron mucho más que un corazón, porque yo no le hice ningún mal a nadie", remató.