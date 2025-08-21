A 15 años de su horrible crimen volvió a ser detenido el Loco del Martillo de Trelew y lo soltaron otra vez

Lo arrestaron en la ciudad bonaerense de Azul. Sobre él pesaban cinco pedidos de captura. Un tribunal de Caleta Olivia dispuso que fijara domicilio y lo liberó.

Marcelo Quinteros, el Loco del Martillo de Trelew, fue detenido en Buenos Aires.

El Loco del Martillo fue detenido en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Marcelo Quinteros, un tristemente célebre criminal de Trelew , que cometió numerosos delitos graves en las provincias de Chubut y Santa Cruz. El más recordado de todos es el asesinato a martillazos de Catalina Care, una mujer de 71 años, en la localidad chubutense de Sarmiento.

Quinteros fue detenido en las últimas horas en la ciudad bonaerense de Azul . El conocido criminal, de 56 años, iba caminando por las calles de la ciudad cuando lo interceptó la policía y lo arrestó sin que ofreciera resistencia.

Sobre él pesaban cinco pedidos de captura, y recientemente había recibido información sobre un requerimiento judicial en su contra. Después de unas horas y luego de algunas diligencias judiciales, Quinteros recuperó la libertad con el único requisito de fijar un domicilio legal.

Se trató de la segunda detención de Quinteros en pocos meses. En marzo pasado había sido apresado en la provincia de Santa Cruz pero, por diferentes circunstancias, recuperó la libertad, lo que generó fuertes cuestionamientos hacia la justicia y los mecanismos de control. Desde entonces se desconocía su paradero.

De Trelew pero con domicilio en Azul

Según confirmaron fuentes de la Policía bonaerense, Quinteros fue detenido en un procedimiento realizado en la calle Belgrano entre Burgos y Colón, de Azul, después de que efectivos policiales lo interceptaron al hombre y constataron cinco pedidos de captura registrados en el sistema federal, emitidos por autoridades judiciales de las provincias de Santa Cruz y Chubut.

El Loco del Martillo - trapito apuñalado.jpg 2022: el "trapito" apuñalado en Comodoro Rivadavia por el Loco del Martillo de Trelew.

El que derivó en su detención fue solicitado por la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia.

Desde ese tribunal, luego de mantenida una comunicación telefónica con la Policía de Azul, se dispuso que el hombre, quien dijo estar de “paso” por la localidad, fijara un domicilio y recuperara la libertad.

El caso que conmocionó a Chubut

El hecho probablemente más grave en los que se vio involucrado el Loco del Martillo se produjo en 2010, en la localidad de Sarmiento.

Quinteros fue imputado y detenido junto a un cómplice por el crimen de Catalina Care, ocurrido el 25 de enero de ese año.

Según se investigó, los dos delincuentes habrían atacado a la mujer, una anciana que vivía sola, provocándole lesiones y dejándola abandonada en su vivienda para que muriera desangrada.

A pesar de las pruebas recolectadas por los investigadores, la defensa de Quinteros logró que resultara absuelto, al no poder probarse fehacientemente que hubiera sido autor del hecho.

Un increíble historial de crímenes

Cuatro años más tarde fue detenido en Puerto Deseado, otra vez acusado de agredir a una persona mayor. En este caso, lo señalaron por golpear y robarle a un anciano.

Cuando lo detuvieron, fue trasladado a Comodoro Rivadavia, donde tenía cuentas pendientes: lo acusaban de un robo agravado por escalamiento, es decir, por entrar al lugar del hecho por una vía no destinada para ello.

En septiembre de 2018 cayó en Trelew. Otra vez le apuntó a alguien de edad avanzada: siguió a un hombre de 67 años, se metió a la fuerza en su casa y lo golpeó brutalmente. La víctima no sufrió consecuencias graves porque, ante una alerta, la policía llegó rápidamente y logró detenerlo.

En agosto de 2022, finalmente, pasó otro tiempo tras las rejas. Esta vez la policía se lo llevó de la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia, luego de que apuñaló a un "trapito" de 25 años.