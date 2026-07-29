La Provincia trabaja en un proyecto integral que será financiado por el IADEP y ejecutado mediante inversión privada. La intención es que el próximo invierno ya haya servicios funcionando y sumar actividades para los meses de verano.

Primeros Pinos busca renacer: preparan una licitación para convertirlo en un parque recreativo todo el año.

Primeros Pinos , uno de los destinos de nieve más cercanos a Neuquén capital y el Alto Valle , podría iniciar una nueva etapa después de varios intentos fallidos para reactivar sus instalaciones. El gobierno provincial prepara una licitación que apunta a transformar el lugar en un parque recreativo integral, con propuestas de nieve, aventura y actividades para disfrutar durante todo el año.

El subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, reconoció que los diferentes procesos impulsados en los últimos años no lograron generar un esquema de funcionamiento sostenible. Frente a ese escenario, la Provincia decidió modificar el modelo de administración y avanzar con un proyecto más amplio, acompañado por financiamiento estatal para facilitar la llegada de un inversor privado.

“Venimos fracasando en los últimos años con Primeros Pinos, creo que de forma sistemática, a través de distintas licitaciones que se han hecho y que no resultaron”, en LM Neuquén en Vivo admitió el funcionario.

Actualmente, el predio se encuentra cedido en comodato por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) a la Municipalidad de Zapala. Sin embargo, la Provincia resolvió no continuar con esa modalidad y comenzar a diseñar una alternativa de gestión que permita recuperar el complejo y garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Un parque con actividades más allá de la nieve

El nuevo proyecto no estará limitado únicamente a la temporada invernal. La intención oficial es desarrollar un espacio recreativo capaz de recibir visitantes durante los doce meses, con actividades de aventura y diferentes propuestas vinculadas al entorno natural.

Sciacchitano explicó que la iniciativa se trabaja junto al ISSN y distintas áreas del gobierno provincial. Uno de los organismos centrales será el Estado neuquino, que ofrecerá una línea de crédito para financiar las obras y servicios previstos.

La inversión estará a cargo del sector privado, aunque el futuro concesionario podrá acceder a un préstamo del IADEP con plazos extensos y condiciones consideradas favorables. El crédito deberá ser devuelto, pero funcionará como una herramienta para hacer viable el proyecto y atraer interesados.

Desde Turismo aseguraron que ya existen posibles inversores, especialmente de Zapala y localidades cercanas. El interés se relaciona con el potencial turístico del lugar, su ubicación estratégica y la posibilidad de contar con respaldo financiero para poner nuevamente en condiciones las instalaciones.

Primeros Pinos está a 231 kilómetros de Neuquén capital.

Primeros Pinos se encuentra a poco más de 50 kilómetros de Zapala y es uno de los sitios elegidos por numerosas familias para tener su primer contacto con la nieve. Por su cercanía, también recibe visitantes provenientes de Neuquén capital, Cipolletti y otras ciudades del Alto Valle, principalmente durante escapadas de un día.

El objetivo: llegar con servicios al próximo invierno

La Provincia trabaja actualmente en los términos y condiciones del nuevo pliego licitatorio. La expectativa es completar la documentación durante este año y poner en marcha cuanto antes el proceso de concesión.

Según adelantó Sciacchitano, la meta es que dentro de los próximos dos meses la licitación ya esté en marcha. Una vez seleccionado el inversor, comenzaría la instalación progresiva de los servicios contemplados en el proyecto.

El objetivo más inmediato es llegar al invierno próximo con algunas prestaciones ya habilitadas para los visitantes. No obstante, el plan también contempla comenzar a ofrecer actividades durante el verano, para evitar que el predio dependa exclusivamente de las nevadas y de una temporada corta.

“Estamos convencidos de que hay que ponerlo en valor y dejar de experimentar con cuestiones que no funcionaron”, sostuvo el subsecretario. La apuesta provincial es que Primeros Pinos deje atrás años de incertidumbre y se convierta finalmente en un destino turístico estable, atractivo y con actividad permanente.