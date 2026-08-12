Macabro hallazgo en una chanchería: encontraron restos de un hombre desaparecido hace un mes y hay tres detenidos

Investigan un presunto homicidio. El hombre estaba desaparecido desde hacia un mes en Senillosa.

La investigación por la desaparición de un hombre denunciada el pasado 5 de julio tuvo un giro clave: su cuerpo fue encontrado en una chanchería de Senillosa. Tras los estudios realizados sobre los restos confirmaron la identidad del hombre desaparecido y condujeron la investigación hacia un presunto homicidio .

Se trata de Mario Andrés Forquera , quien llevaba 29 días desaparecido en Senillosa. La búsqueda de ubicación y paradero había sido lanzada por la Policía de Neuquén el 18 de julio en redes sociales donde se detallaba que estaba a cargo la Fiscalía de Homicidios y la Comisaria Segunda.

De nacionalidad argentina, la publicación especificaba que media 1.60, tenia tez morena, estaba rapado, sus ojos eran marrones y la contextura física era delgada. La denuncia indico que la última vez que lo habían visto fue al salir de su casa en calle Pasaje Montañes 1406 entre las 0:15 y 0:30.

Macabro hallazgo en una chanchería

La fiscal del caso, María Guadalupe Inaudi, impulsó las medidas luego de una serie de diligencias desarrolladas desde que se denunció la desaparición de Forquera, en un trabajo conjunto con efectivos de la Policía provincial.

Un dato de relevancia brindado por la mujer que realizo la denuncia por desaparición era la descripción de la vestimenta la ultima vez que se lo vio, el 5 de julio. Forquera tenía puesta una campera roja, un pantalón de jean azul y borcegos marrones.

La Comisaría 11 de Senillosa. Agustín Martínez

Uno de los elementos que tomó especial relevancia fue el hallazgo de prendas de vestir en un sector destinado a la cría de cerdos, dentro de un predio de Senillosa. El análisis de esa evidencia permitió determinar que la ropa pertenecía a Forquera.

A partir de ese momento, la policia de Seguridad Personal profundizo la búsqueda en el sector. El dato cobró todavía mayor importancia cuando, el 3 de agosto, fue encontrado un cuerpo en las inmediaciones de ese mismo lugar. El estudio dactiloscópico realizado posteriormente confirmó la identidad: era Mario Andrés Forquera.

Siete allanamientos y tres detenidos

Con estos elementos incorporados a la causa, la fiscalía solicitó al juez de Garantías la autorización para realizar siete allanamientos en distintos domicilios de Neuquén y Senillosa, vinculados con personas que quedaron bajo sospecha dentro de la investigación.

Las medidas fueron concretadas por personal de la Policía provincial y tuvieron como objetivo avanzar en el esclarecimiento del homicidio y reunir nuevos elementos de prueba sobre la participación que pudieron haber tenido los sospechosos.

Como resultado de los procedimientos, tres personas quedaron detenidas por orden de la fiscal Inaudi.

Por el momento, ninguna de ellas fue formalmente acusada. La fiscalía deberá definir durante la jornada de este miércoles si avanza con las correspondientes imputaciones y, en ese caso, cuál será la calificación legal que se les atribuirá.

De esta manera, la causa que comenzó con la denuncia por la desaparición de Forquera ingresó en una nueva etapa: con el cuerpo ya identificado y tres personas detenidas, la investigación busca ahora determinar qué ocurrió con el hombre, cómo fue asesinado y cuál fue el grado de participación de cada uno de los sospechosos.