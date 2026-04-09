PAMI en crisis: clínicas de Neuquén y la Patagonia aseguran que corre riesgo la atención de afiliados

Denuncian un fuerte atraso en los pagos y aranceles que ya impacta en salarios, insumos y servicios, y pone en duda la continuidad de la atención médica.

Clínicas publicaron un comunicado para informar sobre la situación de PAMI.

Clínicas y sanatorios de la región volvieron a encender la alarma por la situación del PAMI y advirtieron sobre el riesgo en la continuidad de las prestaciones médicas para afiliados.

A través de un comunicado conjunto, instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa manifestaron su preocupación por el atraso en los valores retributivos y la falta de respuestas por parte de la obra social.

“Consideramos necesario y responsable alertar a la población, y en particular a los afiliados de PAMI de esta región, sobre la situación de incertidumbre respecto de la continuidad en la prestación de los servicios médicos”, señalaron desde el sector, en un documento difundido en las últimas horas.

Deterioro en aranceles

Según indicaron, el problema se profundizó durante la actual gestión iniciada en diciembre de 2023. “Los aranceles de la obra social se depreciaron un 70% respecto de la inflación. Es imposible sostener los servicios con semejante deterioro”, advirtieron.

En ese sentido, detallaron que el impacto ya se refleja en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. “Hay serias dificultades operativas, como problemas para el pago de salarios, proveedores y mantenimiento, además del deterioro general del sistema”, remarcaron.

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También señalaron que la situación complica la posibilidad de sostener estándares de calidad en la atención. “La actualización tecnológica y profesional que acompañe la evolución de la medicina resulta cada vez más difícil”, expresaron.

A este escenario se suman atrasos en los pagos, sin precisiones sobre su regularización. “Se agregan demoras en los pagos, por ahora sin compromisos concretos de solución”, indicaron.

Las clínicas ya se comunicaron con Nación

Frente a este panorama, las clínicas advirtieron que ya plantearon la situación a las autoridades nacionales. “Hemos advertido que, de no obtener respuestas, nos encontraremos nuevamente ante el riesgo de no poder mantener la prestación plena de servicios”, sostuvieron.

Pese a la crisis, aseguraron que intentarán sostener la atención en los casos más urgentes. “Mantenemos nuestro compromiso con los afiliados de hacer el esfuerzo posible para garantizar las prestaciones de urgencias y emergencias, pero no depende de nosotros poder asegurar plenamente las mismas”, concluyeron.

Las instituciones que acompañan el reclamo

El documento, además, lleva la firma de numerosas instituciones privadas de la región patagónica, que respaldaron el reclamo de manera conjunta.

En Neuquén figuran ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur; mientras que en La Pampa lo hacen Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación Faerac.

Por su parte, en Río Negro acompañan Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro.

En Chubut suscriben Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Instituto Pueblo de Luis, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson.