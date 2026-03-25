Dura presión sobre los hospitales de Neuquén: récord de consultas y atención de afiliados al PAMI

El ministro Martín Regueiro detalló el crecimiento de la demanda, el avance de obras y el impacto del traslado de pacientes desde el sector privado.

El ministro Regueiro habló sobre el récord de consultas y atención de afiliados al PAMI en los hospitales

El sistema público de salud de Neuquén alcanzó en marzo un récord histórico de atención con más de 506 mil personas asistidas y enfrenta una presión creciente por el aumento de la demanda, la migración de pacientes desde el sector privado y el peso de la atención a afiliados del PAMI . El ministro de Salud, Martín Regueiro , dio detalles sobre este y otros temas en el estudio de LM Neuquén en Vivo .

El ministro confirmó que el sistema atraviesa el mayor nivel de utilización de su historia. “En marzo se atendieron 506.511 habitantes, es récord de cantidad de usuarios del sistema público de salud”, afirmó. El dato marca un salto respecto de diciembre de 2023, cuando se registraban 485 mil personas atendidas.

El crecimiento no solo se refleja en la cantidad de usuarios sino también en la intensidad de uso. Regueiro señaló que en las últimas semanas se registraron máximos históricos en consultas: “La semana pasada se hicieron 71.234 consultas y la anterior también había sido récord”.

El funcionario descartó que se trate únicamente de un fenómeno estacional y lo vinculó con un cambio estructural en la demanda. “A pesar de que damos cada vez más consultas, la gente sigue viniendo al sistema”, indicó. En ese sentido, explicó que una parte de la población se volcó al sistema público por dificultades para sostener coberturas privadas o por la certeza de encontrar insumos y medicamentos.

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Más pacientes con obra social

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de pacientes con cobertura en el sistema estatal. Según detalló el ministro, hoy más de la mitad de las consultas corresponden a personas con obra social. “El 55% de las consultas ambulatorias son pacientes con cobertura, o sea que cada dos personas que van a una consulta hay una que tiene obra social”, explicó.

Ese fenómeno tiene impacto directo en la facturación del sistema. Regueiro precisó que el recupero financiero creció de forma exponencial: “En enero de 2024 facturábamos 837 millones de pesos y en febrero de 2026 estamos en 5.700 millones”.

El ministro explicó que esos recursos permiten cubrir gastos operativos. “Nos permite cubrir gran parte de lo que gastamos en insumos, medicamentos y obras”.

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PAMI: dos de cada tres

El crecimiento de la demanda está fuertemente vinculado al aumento de afiliados del PAMI atendidos en el sistema público. Regueiro explicó que actualmente dos de cada tres beneficiarios de la obra social nacional utilizan hospitales y centros de salud provinciales.

“Pasamos de 38.400 afiliados de PAMI atendidos en el sistema público a 43.400, sobre un total de entre 65 mil y 69 mil afiliados”, detalló. Esa relación, dijo, genera una presión adicional sobre la red sanitaria.

En paralelo, confirmó un conflicto económico con la obra social. “Estamos en un juicio con PAMI por atrasos en los pagos, por unos 15 mil millones de pesos”, afirmó. El problema, explicó, no es solo la deuda acumulada, sino también la cobertura de nuevas prestaciones.

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Regueiro advirtió que la demora en la autorización de prácticas impacta directamente en el funcionamiento hospitalario. “Hay pacientes que quedan internados porque la obra social no cubre a tiempo el material, eso ocupa camas y nos genera un problema operativo”, sostuvo. Además, recordó que cuando el sector privado deja de atender, como ocurrió con PAMI Patagonia, la presión sobre el sistema público se multiplica. “Si teníamos dos de cada tres, pasan a venir los tres”, graficó.

Infraestructura

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial avanza con un plan de expansión de la infraestructura y fortalecimiento del sistema. Regueiro indicó que la red pública cuenta con 148 mil metros cuadrados y que en el último año se sumaron 14 mil. “Es casi el 10% de toda la historia del sistema”, remarcó.

El ministro también se refirió al Hospital Norpatagónico, uno de los proyectos estructurales. “El Norpatagónico completo son 44 mil metros cuadrados, el 25% de toda la superficie actual del sistema”, explicó. Confirmó que se avanzará por etapas y que la primera permitirá habilitar entre 6.500 y 7.000 metros cuadrados para quirófanos ambulatorios y hospital de día.

En paralelo, detalló que el hospital Castro Rendón atraviesa múltiples obras de ampliación. “Es un hospital que crece, pero llega un momento donde hay que pensar hacia dónde va a crecer”, advirtió.

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La estrategia incluye además el fortalecimiento del primer nivel de atención. “Los nodos de atención ampliada cambiaron la lógica del barrio”, afirmó, al explicar que estos dispositivos permiten atender hasta las 20 y durante fines de semana. Según indicó, su implementación permitió reducir la presión sobre guardias hospitalarias.

En cuanto a recursos humanos, destacó un cambio en la cobertura de residencias. “Logramos cubrir el 81% de los cargos y la especialidad que más se cubre es medicina general”, señaló. La meta, explicó, es reforzar la atención primaria para resolver la mayor cantidad de consultas fuera de los hospitales.

Salud mental y sustancias en recién nacidos

Otro de los ejes de gestión es la salud mental, con un enfoque que apunta a ampliar el acceso y trabajar en territorio. “Estamos buscando una salud mental más accesible, no solo desde el consultorio sino desde la lógica comunitaria”, explicó el ministro.

En ese marco, anticipó la ampliación de horarios de atención y la creación de equipos itinerantes. “Vamos a tener centros que atiendan hasta las 8 de la noche y equipos que acompañen en territorio”, señaló.

Regueiro planteó que los consumos problemáticos requieren un abordaje integral. “La prevención no es solo sanitaria, tiene que ver con el deporte, la educación y el proyecto de vida”, afirmó. También advirtió que cambió el perfil de consumo en la provincia: “Antes predominaban hombres con consumo de alcohol y hoy vemos otros grupos y otras sustancias”.

En relación con los bebés que nacen con metabolitos por consumo materno, el ministro descartó una mirada punitiva. “No es una cuestión de penalizar a la madre, sino de trabajar el binomio madre-hijo”, sostuvo. Explicó -también- que se trata de situaciones complejas que requieren acompañamiento familiar y comunitario, y advirtió que el aumento de casos también está vinculado a una mayor capacidad de diagnóstico.

Salida de Argentina de la OMS

Finalmente, Regueiro se refirió a la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Consideró que el impacto inmediato es limitado para la población, pero que puede tener implicancias a nivel estratégico.

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“En el día a día no le cambia a la gente que va a un centro de salud, pero a nivel macro puede tener impacto”, explicó. Señaló que la provincia mantiene vínculo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que eso permite sostener cooperación técnica.

Sin embargo, advirtió que la desvinculación de la OMS implica perder acceso a información y coordinación internacional. “Hay cuestiones como el monitoreo de brotes o la resistencia antimicrobiana donde la OMS tiene un rol importante”, indicó.

Aun así, aclaró que las decisiones sanitarias en Neuquén son autónomas. “Las definiciones las tomamos con nuestros datos y en función de la realidad local”, concluyó.