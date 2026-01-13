Avanza la pavimentación de una ruta clave para el turismo en Neuquén

Se trata del segundo tramo de la obra. Une Puesto Jara con el Paraje Litrán y ya supera el 60 por ciento de su ejecución.

El Gobierno de la Provincia continúa con los trabajos de pavimentación correspondientes al segundo tramo de la Ruta Provincial 23 Puesto Jara – Paraje Litrán, una obra estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial en la región del Pehuén.

La obra es realizada por el ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Hasta el momento, cuenta con 8 kilómetros pavimentados y está previsto avanzar con 1 0 kilómetros adicionales antes del inicio de la veda climática, lo que permitirá alcanzar un total de 18 kilómetros asfaltados. Restarán posteriormente 4 kilómetros más para completar el tramo proyectado.

La pavimentación de la ruta provincial 23, realizada en tres tramos (Pino Hachado-Litrán, Litrán-Puesto Jara y Rahue-Puente Pilo Lil) es clave para vincular la región del Pehuén y es parte de un plan más amplio.

Este año, el Gobierno provincial planea iniciar obras de pavimentación en un total de 264 kilómetros que, sumados a los 400 previos, comprenden 664 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia finalizados, licitados o en ejecución durante los cuatro años de gestión. La cifra representa un récord histórico, teniendo en cuenta que en Neuquén se han construido 1.200 kilómetros de rutas provinciales a lo largo de su vida institucional.

Las tareas de asfaltado se desarrollan con presencia permanente de personal y equipos viales sobre la calzada. Dada la magnitud de las obras, se solicita a usuarios y turistas que transiten por la zona extremar las medidas de precaución, respetar la señalización, las velocidades máximas permitidas y las indicaciones del personal de Vialidad, ya que se registrarán desvíos temporarios, reducción de calzada y circulación alternada en los sectores intervenidos.

Este tipo de trabajos implica condiciones especiales de circulación y el cumplimiento de las normas de tránsito resulta fundamental para resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios de la ruta.

El Gobierno de Neuquén anunció 264 kilómetros de rutas nuevas para 2026

El Gobierno de Neuquén anunció que durante 2026 planea iniciar obras de pavimentación por un total de 264 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia, que se sumarán a los 400 ya finalizados, licitados o en ejecución desde que comenzó la actual gestión. "La cifra representa un récord histórico, teniendo en cuenta que en Neuquén se han construido 1.200 kilómetros de rutas provinciales a lo largo de su vida institucional", remarcaron.

Este plan de obras mejora la accesibilidad a los distintos destinos de la provincia, "prioriza la infraestructura vial como herramienta de integración territorial, fortalece el turismo y mejora la seguridad vial durante todo el año.

De esta manera, se achica el déficit en obra pública, que al comenzar su gestión el gobernador Rolando Figueroa estimó en 4.000 millones de dólares", detallaron.

El plan para 2026

El plan para 2026 contempla la pavimentación de las rutas provinciales 8 y 17 por un total de 51 kilómetros cruciales para la logística de Vaca Muerta, en Los Catutos se pavimentarán 4 kilómetros, en el norte neuquino se harán 18 kilómetros en la ruta provincial 54, en la provincial 65 serán 24 kilómetros que conectarán Villa Traful con Villa La Angostura y en la ruta 21 otros 76 kilómetros entre Loncopué y El Huecú.

También contempla el inicio de la pavimentación de 91 kilómetros desde Andacollo hasta el límite con Chile vía Paso Pichachén. Serán 31 kilómetros desde Andacollo a Guañacos y otros 60 kilómetros de las rutas provinciales Nº57 y Nº6, también a realizarse en tres tramos.

Por otra parte, la ruta provincial 23 se asfalta en tres tramos que adicionarán 97 kilómetros al corredor escénico clave que une el Paso Pino Hachado con Junín de los Andes. En la zona de Vaca Muerta, entre las rutas 7 y 17 se están asfaltando 23 kilómetros, mientras que está próxima a comenzar la obra (ya adjudicada) de los 19 kilómetros de la duplicación de calzada en la ruta 67 que conecta a la ciudad de Neuquén con Vista Alegre Norte y la región de Vaca Muerta.

Además, siguen los trabajos de pavimentación de 34 kilómetros en el primer tramo de la ruta 65 que conectará Villa Traful con Villa La Angostura, otros 12 kilómetros en la provincial 60, 22 kilómetros en la ruta 46 para conectar Zapala con Aluminé y Las Coloradas, 18 en la provincial 43 desde Las Ovejas hasta Varvarco.

También se suman 6 kilómetros de la ruta 62, 13 kilómetros en la 11 desde el paso fronterizo Icalma hasta Moquehue, 19 kilómetros en la 63 desde el empalme de la ruta nacional 40 hasta Villa Meliquina, otros 90 kilómetros se suman a la ruta 7, 9 kilómetros en la 21, 6 en la ruta 26 entre Caviahue y Copahue y 9 kilómetros en la ruta 61.