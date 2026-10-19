Alerta por lluvias de hasta 40 mm, tormentas, vientos de más de 90 km/h y nieve

Alerta por lluvias, nevadas y fuertes vientos: qué zonas estarán afectadas este lunes.

La primavera sigue sin apacer en gran parte del país, donde el fenómeno de El Niño viene marcando una gran inestabilidad, y principalmente inusuales lluvias. El tiempo presentará condiciones adversas en distintas regiones de la Argentina durante este lunes, con fenómenos que pueden complicar la circulación y las actividades al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias, nevadas y vientos, con recomendaciones para que la población tome precauciones ante los cambios previstos.

Alerta por lluvias y tormentas: qué zonas estarán afectadas

Rige por estas horas una alerta amarilla por lluvias. Según el pronóstico difundido por el SMN, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 10 y los 20 milímetros durante el período de vigencia de la advertencia. Sin embargo, los registros podrían superar esos valores de manera localizada.

El área será afectada por chaparrones y tormentas de variada intensidad, de las cuales algunas pueden ser puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos; y además, ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

La advertencia alcanza a Neuquén, Río Negro, el oeste de La Pampa y el sur de Mendoza. En estas regiones se esperan precipitaciones de variada intensidad, con posibilidad de tormentas.

Las condiciones podrían generar dificultades para circular, especialmente en caminos donde el agua reduzca la visibilidad o se acumule sobre la calzada. Por eso, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del tiempo y evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor inestabilidad.

Entre las medidas preventivas, el organismo aconseja no sacar la basura para evitar obstrucciones en los desagües, mantener limpios los sumideros y alejarse de zonas inundables. Si ingresa agua en una vivienda, también recomienda cortar el suministro eléctrico cuando sea seguro hacerlo.

Alerta amarilla: dónde podría acumularse más nieve

Otra de las advertencias emitidas para este lunes corresponde a las nevadas y alcanza sectores del oeste de Mendoza y San Juan.

En estas áreas se prevén nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Los valores de nieve acumulada podrían ubicarse entre los 20 y los 50 centímetros durante el período contemplado por la alerta, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

La acumulación de nieve puede reducir la visibilidad, dificultar el tránsito y complicar los desplazamientos por rutas de montaña. Además, la presencia de hielo sobre la calzada representa un riesgo adicional para quienes deban circular por esos sectores.

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar salir si no es necesario. En caso de tener que viajar, es importante utilizar vehículos preparados para circular sobre nieve o hielo y consultar previamente el estado de las rutas.

También se aconseja revisar techos, canaletas y desagües para prevenir inconvenientes por la acumulación de nieve. Dentro de las viviendas, es fundamental mantener una ventilación adecuada cuando se utilizan artefactos de calefacción, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Alerta por viento: las ráfagas podrían superar los 90 km/h

Asimismo, rige otra alerta de nivel amarillo por fuertes vientos. En estas regiones se esperan vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en las zonas más elevadas de la cordillera.

El tercer fenómeno bajo advertencia es el viento, que afectará sectores del oeste de Catamarca, Salta y Jujuy.

La intensidad del viento puede provocar la caída de ramas, el desplazamiento de objetos sueltos y dificultades para circular, en particular en rutas expuestas y sectores de montaña. Las ráfagas también pueden reducir la estabilidad de vehículos de gran porte.

Para disminuir los riesgos, el SMN recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas, toldos y otros elementos ubicados en patios, balcones o terrazas.

Además, aconseja cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de aberturas durante los períodos de mayor intensidad y no refugiarse debajo de árboles, postes, carteles publicitarios o marquesinas.