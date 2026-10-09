Dos autos incendiados en menos de 24 horas: preocupación por fallas eléctricas

Bomberos de Centenario tuvieron que intervenir dos veces con pocas horas de diferencia para apagar vehículos que se prendieron fuego.

Un auto Renault Megane color bordó se incendió producto de una falla eléctrica durante la medianoche de este viernes. Ocurrió en Centenario , sobre las calles República Argentina y Estados Unidos, frente a la Escuela 277 . El rodado, en el cual transitaba una familia, quedó envuelto en llamas.

Alrededor de las 0:10 de este viernes fue cuando los ocupantes lograron escapar del fuego y se retiraron del lugar. Luego arribaron policías de la Comisaría 52 que cortaron las calles hasta la llegada de una dotación de bomberos voluntarios.

Debieron utilizar espuma para apagarlo y los daños fueron importantes en la carrocería y el motor. No hubo afectación en una arboleda cercana.

Según detalló Centenario Digital, en un primer momento se pensó que el auto era robado, ya que no había personas allí; con el correr de los minutos, el propietario regresó y contó que iba transitando con su familia cuando se desató el fuego.

Video: gentileza Tu Mañana Neuquen

Segundo auto incendiado en menos de 24 horas

En tanto, este jueves, poco antes del amanecer, un Chevrolet Astra que se encontraba estacionado sobre calle Guatemala, a metros de Perú, se incendió por completo.

Al igual que el caso anterior, ocurrió producto de un cortocircuito, según relató su dueño al personal de bomberos que trabajó en el lugar. Fue una vecina que esperaba el colectivo en la esquina próxima la que avisó de lo que ocurría.

Los daños fueron totales en el interior y en gran parte de la carrocería. No hubo propagación hacia comercios y viviendas ubicadas en ese sector del barrio Sarmiento.

Sorprendente y atípico aumento de autos incendiados en plena Autovía Norte

Hay una postal que se repite cada vez con mayor frecuencia a los costados de la Autovía Norte: un vehículo abandonado después de un incendio, convertido en una estructura negra y derruida que cada vez más tiende a ser parte del paisaje que conecta Neuquén con Plottier.

Si bien el fenómeno que salta a la vista al transitar las rutas, solía repetirse con mayor frecuencia durante los meses con temperaturas más altas. En el último tiempo este tipo de siniestros se destacó fuera de la estación del verano.

Consultados por este aumento que corresponde al invierno, Bomberos de Plottier detectaron un aumento atípico de incendios vehiculares respecto del mismo período de 2025.

En Plottier, durante ocho meses hubo 481 intervenciones de Bomberos en total, de las cuales 20 fueron casos de incendios vehiculares. La cifra figura en el RUBA, el Registro Único de Bomberos Argentina, un sistema de gestión de las intervenciones a nivel nacional. En concreto, es una herramienta de sistematización de la información relacionada con los recursos humanos, materiales y servicios prestados por todo el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).

En Plottier, las estadísticas muestran un comportamiento que para el jefe del cuartel, Carlos Mansilla, está fuera de la norma para esta época del año.

Teniendo en cuenta RUBA, detalló a LM Neuquén que del 1º de enero hasta el 10 de agosto, Bomberos Voluntarios de Plottier intervino en 20 incendios vehiculares contra 16 del año pasado. Es decir, se produjo un incremento del 25%.

Sin embargo, el dato más llamativo no está solamente en el número acumulado, sino en cómo se distribuyeron los casos durante el año. En enero se registraron seis incendios de vehículos; en febrero, uno; en marzo, dos; en abril, uno; en mayo no hubo ninguno; en junio fueron cinco; en julio, cuatro, y en los primeros diez días de agosto ya se contabilizó otro.

“Este mes ha sido atípico”, consideró Mansilla al analizar la estadística del cuartel.