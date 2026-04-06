Agua potable para más familias de Centenario

Funcionará un módulo potabilizador que reforzará el abastecimiento a 4.500 habitantes que tienen dificultades con la provisión domiciliaria.

Los módulos permitirán mejorar la provisión del suministro de agua en la ciudad.

Este lunes se puso en funcionamiento en Centenario uno de los cuatro módulos potabilizadores que adquirió el Gobierno provincial , y que brindará respuesta a las familias afectadas por las deficiencias en el suministro domiciliario. La compra de los equipos demandó una inversión de mil millones de pesos y permite dar una solución inmediata ante la falta del servicio.

Los módulos, que serán utilizados por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) , pueden instalarse rápidamente a una fuente de agua para garantizar el abastecimiento de este servicio esencial para la población. De esta manera, pueden brindar servicio domiciliario a aproximadamente 4.500 personas por módulo en funcionamiento.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , comentó que desde el Gobierno provincial “estamos muy contentos con este módulo que responde a las demandas de la emergencia hídrica que tuvimos durante todo el verano y lo convierte en uno de los años más secos de la historia de nuestra provincia”.

Medidas

Dijo que, a partir de las decisiones tomadas para afrontar la emergencia hídrica, se puedo “garantizar que ninguna localidad se quede sin agua y el balance es más que positivo porque lo hemos logrado acompañando a cada uno de los gobiernos locales”.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que, mediante la implementación del módulo, “en menos de 10 días tenemos una solución inmediata para una situación que viene prevaleciendo y se mantendrá en funcionamiento hasta tanto se terminen las obras de ampliación de la planta Mari Menuco para reforzar el sistema de manera definitiva”.

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Precisó que “un módulo es un contenedor que capta agua rápidamente de algún cuerpo de agua, en este caso es un canal de riego, la filtra, la clora y la inyecta potabilizada a la red de distribución”.

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, manifestó que “la localidad venía muy golpeada por la falta de agua y hoy pudimos resolver una demanda histórica, estamos contentos y sabemos que este es el camino: trabajar en conjunto para saldar las deudas con nuestros vecinos”.

Finalmente, el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, indicó que “esta iniciativa es parte del Estado presente pensando en el bienestar de los habitantes, por eso desde el EPAS prestamos este módulo por un año con opción a un año más, es algo significativo que se va a replicar en otras localidades”.

Equipamiento

Todos los accesorios de montaje, racks, finales de línea y la programación integral para las primeras pruebas de funcionamiento serán realizados por la empresa proveedora junto a profesionales del EPAS.

Dos módulos potabilizadores compactos quedarán en funcionamiento en Centenario y Plottier, mientras que los otros dos permanecerán en instalaciones del EPAS para actuar rápidamente ante cualquier contingencia o emergencia en distintos puntos de la provincia.

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Los equipos son transportables e incluyen un sistema de tratamiento mediante filtro multimedia inversa, con una capacidad de producción de hasta 60.000 litros por hora.

El módulo funciona conectado a una línea eléctrica trifásica y cuenta con un motor generador con arranque automático y una autonomía de hasta ocho horas, lo que permite mantener el servicio ante eventuales inconvenientes eléctricos.