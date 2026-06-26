Astroturismo: cuáles son las propuestas para disfrutar en vacaciones de invierno

Neuquén ofrece actividades gratuitas para la llegada del receso. Durante el mes de julio habrá alternativas en distintos puntos.

Neuquén se prepara para las vacaciones de invierno con una propuesta diferente para disfrutar en familia que combina naturaleza, ciencia y turismo. La empresa Astroturismo Crux, habilitada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, presentó una agenda especial.

Las actividades prometen a quienes participen descubrir el cielo patagónico a través de telescopios, observaciones guiadas y experiencias al aire libre.

La programación se desarrollará durante julio e incluye propuestas para residentes y turistas en distintos escenarios de la provincia, desde la ciudad de Neuquén hasta Chocón Medio.

El objetivo es acercar la astronomía a toda la familia mediante actividades recreativas y de divulgación científica.

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Cuándo comienza la agenda de actividades

La agenda comenzará el próximo 11 de julio con la experiencia premium "Vía Láctea en Chocón Medio", una actividad que combina gastronomía y observación astronómica en uno de los sectores con menor contaminación lumínica de la provincia.

La propuesta se desarrollará a orillas del lago Exequiel Ramos Mexía e incluirá una cena con bebidas en el Parador de Chocón Medio, seguida por una observación guiada de la Vía Láctea y de objetos del espacio profundo mediante telescopios y binoculares.

Además, la organización ofrecerá transporte ida y vuelta desde la ciudad de Neuquén, aunque también habrá una modalidad para quienes prefieran llegar por sus propios medios.

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Propuestas gratuitas y observación solar en Neuquén

El cronograma continuará el 14 de julio con una jornada gratuita de observación solar en el Parque Central de la ciudad de Neuquén, entre las 13 y las 15.

Durante la actividad, los asistentes podrán observar el Sol mediante telescopios especialmente preparados y anteojos con filtros certificados, en una propuesta organizada como antesala del eclipse parcial anular previsto para el 6 de febrero de 2027.

La participación será libre, gratuita y no requerirá inscripción previa.

Tres días después, el 17 de julio, el escenario será el Parque Las Bardas, ubicado en el Polo Científico Tecnológico, donde se desarrollará la actividad "Puesta de la Luna en Parque Las Bardas".

Entre las 20.30 y las 22.30, los participantes podrán observar la Luna creciente, iluminada en un 15%, mientras desciende sobre el horizonte de las bardas neuquinas. La experiencia incluirá telescopios, binoculares y explicaciones científicas, aunque en este caso será necesario inscribirse previamente.

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Una propuesta especial por el Día del Amigo

El cierre de la agenda será el 20 de julio, coincidiendo con el Día del Amigo, cuando Astroturismo Crux realizará una nueva edición de "Luna Cuarto Creciente" en la Plaza de las Banderas de la ciudad de Neuquén.

La actividad se desarrollará entre las 18 y las 20 y permitirá apreciar con gran nivel de detalle cráteres, mares y cordilleras lunares, considerados algunos de los mejores objetivos para la observación astronómica.

En este caso, el ingreso será por orden de llegada y tendrá un costo diferenciado para adultos y niños.

Neuquén apuesta al crecimiento del astroturismo

La propuesta forma parte del crecimiento del astroturismo en Neuquén, una modalidad que gana cada vez más adeptos gracias a la calidad de los cielos patagónicos y a las condiciones naturales que ofrece la provincia para la observación del universo.

Además de convertirse en un atractivo turístico, estas actividades buscan acercar la astronomía al público general mediante experiencias educativas, científicas y recreativas, aptas para todas las edades.

Desde la organización recordaron que todas las actividades están sujetas a modificaciones según las condiciones climáticas. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 299 555 8866 o a través de Instagram en @astroturismo.crux.