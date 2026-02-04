Apareció el bahiense que era intensamente buscado en Neuquén: dónde estaba y cómo fue encontrado

Se trata de Natalio Gastón Muñoz, de 47 años, quien había sido visto por última vez el 12 de enero. El hombre se movilizaba a dedo, sin billetera y sin celular.

Luego de 18 días de desaparecido , Natalio Gaston Muñoz , el hombre de 47 años, oriundo de Bahía Blanca, que era intensamente buscado en la región , apareció con vida en un sector de la provincia de Neuquén . La información fue confirmada este miércoles por su familia.

Muñoz había sido visto por última vez a mediados de enero , cuando viajaba a dedo con destino a la localidad de El Bolsón . Tras iniciar su aventura, la familia perdió comunicación con él, ya que no llevaba celular ni dinero , lo que dificultó cualquier tipo de contacto.

La denuncia por desaparición fue radicada por su hijo, quien aportó el último dato concreto sobre su paradero. Ese día, lo acompañó hasta la rotonda de la Ruta Nacional 3 y el Camino Sesquicentenario, en la ciudad de Bahía Blanca, donde Muñoz inició su viaje. Desde ese momento, no volvió a comunicarse con su familia.

Tras más de dos semanas sin señales, el propio Muñoz se contactó con su familia. La información fue confirmada por su hermana Lorena, quien explicó que tenía novedades del hombre. "Él ya apareció, gracias a Dios, está en la zona de Vaca Muerta en busca de un trabajo”, declaró al sitio local Mis Noticias.

“Gastón ya se pudo comunicar con mis papás, que estaban muy preocupados. Gracias a todos" agregó la mujer. “Gastón ya se pudo comunicar con mis papás, que estaban muy preocupados. Gracias a todos" agregó la mujer.

bahiense desaparecido en patagonia

¿Dónde fue la última vez que se lo vio?

Según la descripción oficial, Natalio Gastón Muñoz es de contextura robusta, tez trigueña, mide aproximadamente 1,75 metros y tiene cabello corto negro con canas y ojos oscuros. Además, posee tatuajes visibles en el hombro y en el pecho, un dato que podría resultar clave para su identificación. Al momento de ausentarse vestía gorra de River, remera blanca, bermuda y zapatillas grises.

Las autoridades policiales habían confirmado que fue visto por última vez el 12 de enero en la ciudad de Bahía Blanca, aunque no descartaban que hubiera llegado a la Patagonia. Por este motivo, la búsqueda de paradero se amplió a Neuquén, Río Negro y alrededores.

bahiense desaparecido en patagonia 3

¿Dónde estaba el hombre desaparecido?

El 30 de enero pasado, personal policial de la Comisaría de Ingeniero White pudo establecer el paradero del hombre. Tras contactarse con su familia, se confirmó que Muñoz se encontraba en la localidad petrolera de Añelo.

Desde la unidad, destacaron que se pidió intervención a la Comisaría 10 de la ciudad, para certificar si se trataba de la misma persona. Una vez establecido el contacto, se constató que el sujeto cuenta con buen estado de salud.

Tras la aparición, la denuncia y búsqueda para dar con el paradero del hombre quedó sin efecto. El operativo se había activado días atrás en distintas provincias, entre ellas Bahía Blanca, Neuquén y Río Negro.