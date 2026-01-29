Desesperada búsqueda de un bahiense en Neuquén y el Alto Valle

Se trata de Natalio Gastón Muñoz, de 47 años, quien fue visto por última vez el 12 de enero. Viajaba a dedo con destino a El Bolsón.

La desesperada búsqueda de un hombre oriundo de Bahía Blanca activó las alarmas de las fuerzas de seguridad de distintas provincias, incluida Neuquén . Se trata de Natalio Gastón Muñoz, de 47 años, cuyo paradero se desconoce desde el 12 de enero .

El hombre, que fue visto por última vez a mediados de enero, viajaba a dedo con destino a la localidad de El Bolsón . Tras iniciar su aventura, la familia perdió comunicación con él, ya que no llevaba celular ni dinero, lo que dificultó cualquier tipo de contacto.

La denuncia por desaparición fue radicada por su hijo , quien aportó el último dato concreto sobre su paradero. Ese día, lo acompañó hasta la rotonda de la Ruta Nacional 3 y el Camino Sesquicentenario, en la ciudad de Bahía Blanca, donde Muñoz inició su viaje. Desde ese momento, no volvió a comunicarse con su familia .

Ante la falta total de novedades, la búsqueda se amplió y comenzó a difundirse con fuerza en la región patagónica. La Policía de Neuquén, a través del Centro de Operaciones Policiales, emitió un pedido oficial de ubicación y paradero, con intervención de la Fiscalía de Delitos contra las Personas y colaboración de distintas fuerzas de seguridad.

¿Dónde fue la última vez que se lo vio?

Según la descripción oficial, Natalio Gastón Muñoz es de contextura robusta, tez trigueña, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello corto negro con canas y ojos oscuros. Además, posee tatuajes visibles en el hombro y en el pecho, un dato que podría resultar clave para su identificación. Al momento de ausentarse vestía gorra de River, remera blanca, bermuda y zapatillas grises.

Las autoridades confirmaron que fue visto por última vez en la ciudad de Bahía Blanca, aunque no se descarta que haya llegado a la Patagonia. Por este motivo, la búsqueda se amplió actualmente a Neuquén, Río Negro y alrededores.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Desde la familia remarcaron que cada hora cuenta y piden máxima difusión del caso para que cualquier persona que lo haya visto pueda aportar datos.

Cualquier información es fundamental

Desde las fuerzas de seguridad solicitaron que, ante cualquier información, por mínima que parezca, la comunidad se comunique de inmediato al 911 o con la Comisaría de Ingeniero White al (291) 4570551.

En nuestra provincia, la policía informó que se encuentra habilitado el número de teléfono de la Comisaría 2° de Neuquén, (299) 4244063.

Mientras pasan los días sin respuestas, la familia de Natalio Muñoz sostiene la esperanza de encontrarlo con vida y reclama solidaridad y difusión para dar con el paradero del bahiense cuya desaparición mantiene en alerta a toda la región.