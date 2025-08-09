¿Fin de semana con viento en Neuquén? Qué dice el pronóstico

El SMN indicó cómo sigue el tiempo este sábado y domingo en la ciudad de Neuquén. Y se advirtió sobre una alerta meteorológica. ¿Para cuándo?

Los últimos dos días regalaron una pausa de tiempo agradable y la presencia del sol que mitigó las bajas temperaturas del invierno en la ciudad de Neuquén ¿Será la constante para este fin de semana? ¿Este sábado se prestará para disfrutar del aire libre o más bien encerrarse en la casa con unos ricos mates y algo dulce para compartir?

De acuerdo a los pronósticos, todo indica que en la ciudad de Neuquén el sol volverá a salir y nos alejamos de las temperaturas bajo cero que lo congelaron todo a principios de esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 15°C. El sábado comenzará ligeramente nublado por la mañana; y a medida que vaya cayendo la tarde, las nubes serán preponderantes. Sin embargo, el tiempo bueno, soleado y calmo de los últimos días será perturbado por el viento.

El SMN prevé ráfagas que pueden oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora, mañana y tarde. El viento así echa por tierra la posibilidad de más agua con alguna lluvia dispersa o pasajera.

SMN sábado 9 y domingo 10

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) arroja otro diagnóstico: mayormente despejado durante el día; y más cubierto por la noche. La temperatura máxima puede ser de 15°C y la mínima perforar la barrera de los cero grados. No obstante no indica ráfagas de la magnitud que menciona el SMN.

Las condiciones meteorológicas para el domingo

Para el domingo se mantienen condiciones meteorológicas similares, aunque todo indicaría que estaría más nublado que este sábado. Sgún el SMN, se prevé una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 16°C. Y las ráfagas más fuertes de viento pueden sentirse por la mañana, entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La AIC también revela que el domingo será un día de muchas nubes. Incluso por la noche ya estará cubierto el cielo. Asimismo, anticipa una mínima de 3°C y una máxima de 17°C. Casi nada de viento. Según la AIC, las ráfagas máximas pueden rondar los 25 Km/h. La semana iniciará en la ciudad con un lunes mayormente nublado que se aleja de las temperaturas frías por debajo de los cero grados.

aic sábado 9 domingo 10

¿Hay alerta meteorológica para este fin de semana?

Hacia el interior de la provincia de Neuquén, las condiciones meteorológicas no serían tan benévolas. Tanto es así que el Sistema de Alerta Temprana del SMN pinta de amarillo una porción.

En efecto, desde el domingo por la noche hasta la mañana del lunes 11, el SMN lanza un alerta por lluvias nivel amarillo para la región de Los Lagos. "El área será afectada por lluvias persistentes Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas", indica el reporte.

Las recomendaciones, en estos casos, son las siguientes:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.