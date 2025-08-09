Horror: hallaron un cuerpo calcinado y con una soga en el cuello en un descampado

Un brutal hallazgo tuvo como escenario un gran descampado, donde la presencia de un cadáver calcinado y con una soga en el cuello conmocionó a todos, y provocó el inicio de una investigación.

También tenía las manos atadas. Los vecinos habían visto a dos hombres que bajaron “un bulto” y le prendieron fuego.

Un macabro hallazgo conmocionó este viernes a los vecinos del barrio Las Heras, en la ciudad de Mar del Plata ., donde los policías encontraron el cuerpo calcinado de un hombre . Los restos estaban a 40 metros dentro de un descampado, ubicado en García Lorca y Rufino Inda.

Fuentes policiales revelaron que la víctima no fue identificada hasta el momento, pero aclararon que estaba atada con las manos hacia atrás y tenía una soga en el cuello.

Tras la intervención de la fiscalía, se ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad, el rastrillaje de la zona y las indagatorias a testigos. Los investigadores también buscaban identificar el cuerpo, pero advirtieron que será un trabajo complejo por el estado en el que estaba.

Hasta el momento no indicaron la fecha en que le practicarán la autopsia, pero informaron que el caso fue caratulado como investigación de causales de muerte, pero tampoco descartan que sea un homicidio.

El misterio de un crimen y el testimonio de los vecinos

Si bien hasta el momento es un misterio la identidad tanto de la víctima como de los autores, una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato le contó a los medios locales que dos personas desecharon “un bulto” en el descampado durante la noche anterior.

“Lo trajeron en un auto,lo bajaron acá en el basural y lo prendieron fuego. Pensamos que estaban quemando basura”, aseguró.

En cuanto a la identidad del hombre, otro vecino aclaró que no saben "si era del barrio, porque es complicado identificarlo”, y explicó que no sospecharon cuando vieron el auto porque es un lugar donde suelen quemar basura. “Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, dijo.

Varios residentes coincidieron en que la quema de desechos en ese punto del descampado es una práctica habitual, por lo que en un primer momento no les llamó la atención el humo. “Siempre vienen y bajan basura y la queman, es algo de todos los días”, añadió uno de ellos.

El sitio donde se produjo el hallazgo se encuentra parcialmente cubierto de pastizales y es utilizado como vertedero improvisado. Entre los residuos dispersos, el fuego y el humo no despertaron alarma en la comunidad hasta la mañana, cuando uno de los habitantes decidió acercarse y descubrió el cuerpo. “Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, agregó el vecino a 0223.

