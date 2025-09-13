Motociclista impactó de lleno contra un auto estacionado: lo derivaron al Castro Rendón

El choque ocurrió en la tarde de este sábado frente al Hospital de Centenario. El joven llevaba el casco puesto al momento del accidente.

Otro motociclista fue protagonista en la tarde de este sábado de un grave accidente de tránsito frente al Hospital Natalio Burd de Centenario . En este caso, un joven motociclista impactó de lleno contra un auto estacionado . Debido a las consecuencias del choque, tuvo que ser derivado al Hospital Castro Rendón .

El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 18 de este sábado en Avenida Libertador al 700 de la vecina ciudad. Literalmente fue frente al hospital local.

Po causas que se tratan de investigar, el joven, que se trasladaba en una moto de color negra marca Raider, de 250 cc, pero sin patente, chocó a un auto Fiat, modelo Argo, de color rojo.

Inmediatamente intervinieron efectivos policiales tanto de la Dirección de Tránsito Villa Obrera como de la División Accidentología V.

accidente- motociclista- Centenario- 2

Qué es lo que se sabe del accidente

De acuerdo a fuentes consultadas por LMNeuquén, el accidente de tránsito se registró cuando un joven circulaba a bordo de una moto por la Avenida Libertador en dirección Oeste-Este y, por causa que se desconoce hasta el momento, embiste a un auto estacionado a metros del cruce con la calle Alfonsina Storni de esa ciudad.

Por la cercanía, el joven fue asistido por personal médico del Hospital Natalio Burd, quienes dado el cuadro que presentaba decidieron trasladarlo al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina.

accidente- motociclista- Centenario- 3}

Un dato clave es que el joven llevaba el casco puesto, como corresponde, al momento del impacto. Lo que observaron los testigos fue un gran manchón de sangre junto a la motocicleta y el casco casi debajo del auto que recibió el golpe en la parte trasera.

Noticia en desarrollo...