Intentaron estafar a un argentino que quiso cambiar dólares en Chile: persiguió al delincuente y lo atrapó

Un turista quiso cambiar 3 mil dólares en un centro comercial y los estafadores salieron corriendo. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la galería.

Un turista argentino protagonizó un insólito intento de estafa en un centro comercial de Santiago de Chile al intentar cambiar dólares por pesos chilenos. El hecho ocurrió en la intersección de Paseo Ahumada y Huérfanos, un punto neurálgico del comercio en la ciudad, típico lugar donde los turistas frecuentan, ya que hay varias casas de cambio.

Tras darse cuenta del engaño, la víctima identificado como Nahuel, de 23 años de edad, persiguió al delincuente por varias cuadras y, con la ayuda de testigos, logró detenerlo y recuperar los US$3.000 robados . Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según relató la víctima al medio Las Últimas Noticias, los delincuentes lo abordaron con un discurso profesional y la promesa de una cotización superior a la oficial. " Nos endulzaron el oído y caímos" , reconoció Nahuel.

Los individuos lo guiaron por distintas galerías y escaleras hasta llegar a un recinto interno que simulaba una oficina de cambio. En el lugar recibió la instrucción de entregar los billetes con el pretexto de que debían "revisarlos". Desde ese momento, la situación escaló rápidamente. "Todo ocurrió en cuestión de minutos: primero el ofrecimiento del supuesto mejor precio, luego el recorrido por galerías y escaleras, y finalmente la corrida con el dinero", describió el joven oriundo de Mendoza.

Un turista argentino fue estafado en Chile, persiguió al ladrón y lo atrapó

El robo que no fue: el delincuente era parte de una banda organizada de estafadores

Según explicó, el lugar parecía legítimo: "Usaban camisa, pantalón, cinturón, zapatos. Había una calculadora y gente esperando. Era una casa de compra y venta de oro. En Argentina son así", agregó.

Una vez ejecutado el robo, Nahuel reaccionó y salió tras el ladrón. El recorrido incluyó corredores internos y la salida a la vía pública, donde la intervención de transeúntes modificó el desenlace inmediato del episodio.

El teniente coronel Hugo Troncoso confirmó que el detenido forma parte de una banda organizada de estafadores que opera habitualmente en el sector céntrico. El dinero robado estaba destinado a compras y encargos familiares, planes que debieron ser suspendidos debido al fuerte estado de shock de la víctima.

"Se logró la detención de un individuo que integraba una banda organizada de estafadores, principalmente que actuaba en el Paseo Ahumada, donde existen casas de cambio en nuestra comuna", detalló el Teniente Coronel a Teletrece.

A pesar de que logró interceptar al sospechoso con la colaboración de peatones que presenciaron la fuga, el episodio dejó consecuencias personales inmediatas. Nahuel detalló que la situación lo dejó “en estado de shock” y, ante la imposibilidad de continuar con sus planes, realizó la denuncia policial correspondiente.

estafa dolares argentino chile

Así fueron las estafas que dejaron a cientos de argentinos sin alojamiento en Chile

Durante los días previos y posteriores al Año Nuevo, cerca de 200 turistas argentinos quedaron atrapados en una estafa masiva vinculada a falsos alquileres temporarios en Reñaca, uno de los sectores más concurridos de Viña del Mar, en Chile. Las víctimas llegaron desde distintos puntos del país, pero al arribar descubrieron que todo era una mentira.

El engaño se apoyó en una puesta en escena cuidada, con precios verosímiles, presencia en redes sociales y hasta vínculos con plataformas conocidas.

La maniobra se sostuvo sobre un mecanismo simple y efectivo. Los supuestos arrendatarios publicaban ofertas de departamentos en zonas muy demandadas durante el verano. Los valores resultaban atractivos sin parecer sospechosos, lo que alentaba a avanzar con rapidez para no perder la oportunidad.