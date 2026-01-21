Engañaron hasta a los medios: estafaron a una familia, le mandaron una selfie ¡Qué no era de ellos!

Una familia pagó más de $200 mil pesos por un alquiler en la costa que terminó siendo una estafa. La historia de la imagen que mandaron tras el fraude.

Lo que sería unos días de descanso para una familia en la Costa Atlántica terminó siendo una estafa . Oriundos de Santa Fe, planeaban pasar sus vacaciones en Santa Clara del Mar y reservaron una casa que aparecía en alquiler, pero le transfirieron a un delincuente.

Tras cerrar trato para alquilar una casa, en la semana del 14 al 19, transfirieron un adelanto de $210.000 a un supuesto propietario. Todo terminó siendo una estafa y se conoció esta maniobra luego de que una de las víctimas recibiera un mensaje en su celular, a modo de burla, con una foto de los presuntos estafadores tomada desde una cárcel .

En las últimas horas, el diario La Capital de Mar del Plata recibió un mensaje que esclareció algunos detalles de la estafa. La selfie enviada a la familia pertenece en realidad a internos de la cárcel de Villa Devoto . La imagen data de 2020 , cuando los presos protagonizaron un motín en ese penal.

El hombre que aparece en primer plano en esa imagen se llama Gastón Russo, un marplatense que fue condenado por la causa Dólar Blanco en un juicio abreviado, aunque luego apeló esa sentencia. Actualmente está en libertad e indicó que esta imagen "ocasiona un daño directo a mi nombre y reputación".

El descargo que realizó el ex delincuente que fue vinculado a la estafa

Russo ya está en libertad y, tras la difusión de su foto, se comunicó con La Capital de Mar del Plata para aclarar públicamente que no tiene ninguna relación con el caso del falso alquiler.

"Aclaro de manera categórica que no tengo ninguna vinculación con la causa ni con las personas involucradas. La imagen fue empleada sin mi autorización y, además, sin la verificación mínima de su origen o de su fuente, lo cual ocasiona un daño directo a mi nombre y reputación", le informó directamente a un periodista de ese medio.

ex preso vinculado estafa Russo, el ex interno de Villa Devoto en libertad desde Palma de Mallorca.

"La reputación es un bien jurídico y social de enorme valor; se construye durante años y puede ser erosionada en minutos por una publicación ligera. La información –si pretende ser periodismo– exige método: corroboración, trazabilidad de la fuente, contraste y prudencia; la velocidad nunca puede funcionar como coartada para la negligencia", sumó en su descargo.

En la actualidad, Russo se encuentra radicado en Palma de Mallorca, donde asegura haber cambiado su estilo de vida y sus relaciones. Cuenta con un emprendimiento gastronómico y, por estos días, estuvo en Mar del Plata celebrando las fiestas de fin de año.

Cómo fue la estafa en la que cayó la familia

La familia luego de hacer la transferencia viajó ilusionada desde Santa Fe hacia la costa atlántica para disfrutar sus vacaciones. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con que el alquiler no existía y una vecina les informó que la propiedad era de un familiar suyo y que no estaba en renta.

Al advertir la estafa, la familia intentó comunicarse con el contacto que les había gestionado el alquiler, pero ya habían sido bloqueados en todos los canales. En medio de la incertidumbre y la frustración, recibieron por WhatsApp la imagen de varios hombres en una celda.

De esta forma, se dificultó el avance de la investigación y dejó a las víctimas sin respuestas ni recupero del dinero perdido, por el momento.