Se conocieron en una app de citas, se enamoraron y revolucionaron TikTok con el anuncio de su casamiento

ON -pareja que anunció su casamiento con un video en Tik Tok (6).jpg Omar Novoa

"Nos conocimos a través de la App de citas Hpnn y desde el día que nos vimos nunca dejamos de estar juntos. La verdad es que yo no tenía experiencia en esas redes sociales, me conecté porque me la instalaron unas amigas riéndose un poco de mí porque llevaba 12 años sin estar en pareja", contó en diálogo con LMNeuquén.

Los inicios en la app de citas

Fueron sus amigas quienes le armaron el perfil, eligieron la foto y le pusieron me gusta a quienes querían. "Yo no le daba mucha pelota, viajaba mucho por trabajo, a él no le respondía los mensajes y creo que fue el único que no se enojó", recordó. Fue así que ante varios mensajes, ella le confesó que no se sentía muy cómoda usando la App, él no lo dudó y le propuso hablar vía WhatsApp. "Le pasé mi número y charlamos un montón de horas el primer día, después quedamos en salir a tomar algo una noche y no nos volvimos a separar nunca más", afirmó.

La primera cita fue una salida a ver una banda de música de unos amigos de Leo, y además en los planes estaba ir al cine ya que comparten la afición por el séptimo arte. "Yo saqué las entradas y me equivoqué porque eran para el día siguiente y fue gracioso, porque parecía que lo había hecho a propósito para verlo de nuevo pero no fue así, pero nos volvimos a ver y congeniamos muy fácil, muy rápido", admitió.

Sin muchas vueltas y con mucha naturalidad, los encuentros se siguieron dando y decidieron ponerse de novios el 27 de mayo del 2022.

ON -pareja que anunció su casamiento con un video en Tik Tok (12).jpg Omar Novoa

Leo es productor de cine, realiza algunos cortos, pero además es responsable de sistemas de un laboratorio en la ciudad de Neuquén. Y Emi trabajaba hasta hace tres meses como representante comercial de una empresa multinacional, pero lo dejó para apostar todo a un proyecto junto a su pareja.

El video viral

Tras dos años y medio de estar en pareja, llegó el momento de dar un paso más en la relación. Fue así que Leo decidió proponerle matrimonio en Navidad. Y luego llegó el video del anuncio que los llevó a cosechar casi 5 millones de reproducciones en TikTok. "A principios del 2024 charlamos un poco sobre qué pensaba cada uno de la idea del casamiento y decidimos avanzar, ya que ninguna se había casado antes", confesó.

En ese momento Emilia comenzó a ver distintos videos y contenidos divertidos en las redes sociales sobre bodas en distintas partes del mundo, y así le surgió la iniciativa de realizar un video junto a su pareja y los hijos de ambos para anunciar el casamiento.

"La idea original de ese trend que hicimos era de Brasil pero yo le cambié algunas cosas. Se llama Save the date (guarda la fecha), pero como no tenemos una fecha definida exactamente, aunque si tenemos una idea de cuándo, es que decidimos cambiar algo de los carteles y sumar a nuestros hijos", dijo al indicar que la idea era solo poder filmar un video con el humor y la diversión que los caracteriza, para contarles a sus familiares y amigos que iban a casarse.

Ante las devoluciones positivas de quienes recibieron el video, decidió publicarlo en Tik Tok y se viralizó. En una semana cosechó cerca de 5 millones de reproducciones. Lo publicó el lunes 30 de diciembre y sumó 3 millones en 24 horas. Está publicado también en Instagram y Youtube.

Se conocieron en una App de citas y revolucionaron Tik Tok con un anuncio.mp4

"Lo subí sin pensar que se podía volver tan viral. Yo tenía 34 seguidores y ahora tengo cerca de 3 mil, y me causa risa porque nunca me imaginé que se iba a popularizar tanto. Siempre me gustó subir videitos y ver si algo impactaba, Leo es director de cine, de audiovisual y como tiene esos conocimientos es que pudimos filmarlos con una cámara profesional, buena calidad, luces. Está hecho como más profesional y creo que se viralizó por eso más que nada, porque el contenido tiene buena calidad y la edición también", afirmó.

Sorprendida por la repercusión y motivada por los buenos comentarios de la gente, decidió junto a su pareja que van a ir compartiendo en las redes sociales el paso a paso de los preparativos de la boda. "Lo que vamos a hacer ahora porque nos parece divertido es ir subiendo todo el proceso, los salones que vayamos a ver, las cosas que vamos a averiguar. Vamos a ver una wedding planner y vamos a grabar todo", indicó.

ON -pareja que anunció su casamiento con un video en Tik Tok (3).jpg Omar Novoa

Emilia aseguró que el impacto de la repercusión del video es tan inesperada como positiva. "Nuestros hijos están re copados, re divertidos y ya se nos ocurrieron un par de cosas más, tengo muchas ideas y todos me motivan a hacer más cosas porque ven que tengo creatividad para eso pero lo que me pasa es que tengo timidez", dijo.

Tendrán cerca de 100 invitados, la mayoría es familia y van a viajar desde Tucumán, Buenos Aires y otros lugares. "Esto es un poco lo que generó el video. La idea es hacer algo divertido, entretenido y no tan tradicional, vamos a casarnos por civil pero queremos que la ceremonia no sea religiosa, sino pedirle a alguien que nos quiere mucho que oficie la boda", señaló.

La intención de la pareja es poder realizar la fiesta el 27 de mayo porque es la fecha de aniversario pero saben que queda poco tiempo, por eso evalúan la posibilidad de postergarla para septiembre o cuando pase el invierno.