El municipio realizará un nuevo operativo de limpieza nocturno en la ex Ruta 7

Las tareas se concretarán este martes por la noche en la Avenida Alfonsín. Piden circulan con precaución, ya que el tránsito se verá afectado.

La subsecretaria de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén continua realizando tareas de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión, desde la cartera informaron que este martes por la noche se retomará el operativo nocturno sobre la Avenida Raúl Alfonsín , antes conocida como Ruta 7.

Según informaron, las tareas se concentrarán en el tramo que va desde la calle Conquistadores del Desierto hasta el sector del Cañadón de las Cabras .

El titular del área, Cristian Haspert , detalló que el operativo contará con la participación del personal de la Dirección de Tránsito, Defensa Civil y efectivos de la comisaría del Parque Industrial . El funcionario destacó que estas acciones dan continuidad al operativo que inició la semana pasada, durante los primeros días de enero.

Haspert remarcó que gran parte del trabajo en estos operativos se realizan de manera manual, ya que “muchos objetos mal asegurados en los vehículos vuelan con la velocidad y quedan atrapados en la vegetación autóctona de la meseta”.

operativo limpieza avenida mosconi (4)

Atención automovilistas

El operativo, que se desarrollara en la ex ruta 7, tendrá un horario extendido entre las 22 y las 3 de la madrugada, por lo que el tránsito se verá alterado durante esas horas. Los trabajos estarán a cargo de 60 empleados municipales que garantizaran la seguridad vial y la prevención de accidentes.

Desde la subsecretaria, explicaron que esta noche realizarán varias tareas, entre ellas limpiarán ambos carriles de la avenida, se realizará el desmalezamiento de las banquinas y el guardarraíl y se retirarán los residuos arrastrados por el viento. Además, se levantará sedimento, piedra y arena acumulados como consecuencia de las lluvias.

Las autoridades recomiendan a los conductores que circulen por el sector reducir la velocidad, ya que habrá presencia de inspectores, balizas y conos. “Se trata de uno de los sectores más complejos para realizar la limpieza, debido a que los trabajos se llevan adelante con un carril habilitado” recalcó Haspert.

limpieza nocturna ex ruta 7 1

Primer operativo nocturno del año

El primer operativo de este 2026, se realizó el pasado martes 6 de enero sobre avenida Raúl Alfonsín, en el tramo comprendido entre la Avenida del Trabajador y el barrio Mercantiles. Las tareas se realizaron entre las 22 y las 3 de la madrugada y contó con la participación de 70 agentes municipales. Además, de un gran despliegue de maquinaria.

Desde la subsecretaria informaron que, tras las tareas realizadas este martes por la noche, restarán 3 jornadas de trabajo más en la zona. Una vez finalizado el operativo sobre la ex Ruta 7, el megaoperativo municipal se trasladará a la Avenida Mosconi.

Cabe destacar que esta política de ordenamiento y mantenimiento comenzó a implementarse hace seis años y según explicó Haspert “se llevan a cabo durante la noche debido a la gran circulación de vehículos, tanto de la ciudad como de localidades cercanas”.

El funcionario lamentó que en la avenida es habitual encontrar bolsas y residuos esparcidos, que afectan a la fauna autóctona de la meseta y solicitó a los vecinos colaborar con el cuidado del espacio público.