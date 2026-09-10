Un hombre mató al novio de su expareja de una puñalada: el plan que ideó para asesinarlo

La víctima era un conocido parrillero y falleció tras recibir una puñalada letal en el cuello.

Tras cometer el sangriento crimen, el acusado escapó y se desplegó un operativo policial.

Un brutal crimen se registró en las últimas horas, donde un hombre asesinó al novio de su expareja de una puñalada en el cuello. El plan que ideó para concretar el asesinato.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Julio Alejandro Palavecino, tenía alrededor de 40 años y trabajaba como parrillero.

El asesinato ocurrió el martes en una vivienda de la calle Emilio Cardeza al 2000de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. La víctima sufrió una grave herida en el cuello y murió poco después.

Según se pudo reconstruir, Palavecino llegó hasta el lugar en moto y casi al mismo tiempo, su pareja arribó en colectivo junto a sus hijas.

Cómo fue el ataque que planificó contra el novio de su ex

De acuerdo a la información que tienen los investigadores, Palavecino entró a una de las habitaciones y allí habría sido sorprendido por el ex de su pareja, que se encontraba dentro de la casa.

El plan del homicida se cumplió según lo había premeditado: se metió a la vivienda cuando no había nadie y permaneció escondido dentro de la casa esperando su llegada.

Cuando la víctima ingresó a una de las habitaciones para dejar su mochila, el atacante habría salido de su escondite y fue allí cuando lo atacó. Ambos comenzaron a forcejear, y durante el enfrentamiento, la víctima sufrió una grave lesión en la zona del cuello. Murió poco después como consecuencia de la grave herida.

Tras cometer el sangriento crimen, el acusado escapó y se desplegó un operativo policial.

Por estas horas la investigación continúa para determinar cómo ingresó el asesino a la casa, cuánto tiempo estuvo allí y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en el ataque.

Atraparon al asesino

El Diario Sur informó que el sospechoso -de 37 años -fue detenido en la noche del martes en Avellaneda, luego de permanecer varias horas prófugo.

Tras su detención, la Justicia analiza la existencia de una presunta medida perimetral contra el acusado. Ese dato fue aportado por testigos.

Palavecino era conocido en la zona porque trabajaba como parrillero en el buffet del Monte Grande Rugby Club. Había dejado esa actividad durante un tiempo y luego había regresado a trabajar allí, principalmente los sábados.

Tenía dos hijos de su primer matrimonio y una hija con actual pareja, Ayelén, cuyo ex habría sido el autor del crimen.

Asesinó a puñaladas al novio de su exmujer y luego incendió la casa

Un hombre asesinó a puñaladas al novio de su exmujer en plena vía pública y, poco después, incendió la vivienda de la mujer antes de darse a la fuga.

La víctima, al momento de ser acuchillado, estaba colaborando con una amiga de su pareja en el traslado de pertenencias hacia otro domicilio. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos más tarde del homicidio y constató el fallecimiento del hombre.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre caminaba junto a su pareja y una amiga de ella transportando distintos elementos de la mudanza cuando apareció el sospechoso. Tras una discusión, el agresor, un hombre de 45 años identificado por sus iniciales A.C.S., habría extraído un cuchillo tipo carnicero y le provocó dos heridas mortales en la zona torácica al hombre.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó pocos minutos después del ataque, pero solo pudo constatar el fallecimiento de la víctima.

Según la investigación, luego del homicidio el sospechoso se dirigió hasta la vivienda de su expareja y la incendió. Un llamado alertó sobre el fuego en la precaria construcción, que sufrió pérdidas totales. No hubo personas heridas, ya que la mujer se encontraba en el lugar del crimen intentando asistir a su pareja, que había quedado tendida sobre el pavimento.

La principal hipótesis sostiene que el mismo hombre fue el autor tanto del homicidio como del incendio. Según informó la Policía de Mendoza, el acusado es la expareja de la mujer que actualmente mantenía una relación con la víctima fatal.