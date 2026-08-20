Lo investigaban por un kiosco narco pero pasó el tiempo y se resolvió darle una oportunidad

Un hombre que estuvo bajo sospecha por la venta de drogas en el barrio La Sirena consiguió un fallo favorable tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa oficial.

Al principio de la investigación, el hombre del barrio La Sirena enfrentó una acusación por venta de drogas.

A diferencia de los procesos por microtráfico que se resuelven en forma rápida en el ámbito de la justicia provincial a partir de la Ley 3488 , muchas causas que arrastra la justicia federal de la región demoran en definirse y el Ministerio Público Fiscal (MPF) busca alternativas a una condena de prisión efectiva.

Durante esta semana, se resolvieron varios expedientes que tenían una antigüedad no menor a los dos años y, en algunos casos, se remontaban a cinco años. Uno de los procesos que se había iniciado por un presunto kiosco narco que funcionaba en la toma Ignacio Rivas, en el barrio La Sirena de esta capital, quedó cerrado con una probation.

La persona bajo sospecha fue seguida de cerca por el personal de la Policía provincial, que hizo tareas de campo entre agosto y septiembre de 2023. A partir del arribo y egreso de algunas personas en el transcurso del día desde la vivienda del hombre investigado, se pidió una autorización para allanar el lugar.

El procedimiento dio resultado positivo, con el secuestro de envoltorios con cocaína, una balanza digital, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo.

El hombre, nacido en la ciudad mendocina de San Rafael, fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

De igual modo, como otras tantas causas por narcomenudeo que investigó la justicia federal, la definición se demoró y recién en estas últimas semanas, tras el análisis del expediente por parte del MPF y la defensa oficial, se decidió proponer la suspensión del juicio a prueba, es decir, una probation.

La fiscalía destacó que la droga incautada fue escasa y que no se avanzó en otras acciones investigativas para verificar la comercialización de estupefacientes.

Donación al Obispado neuquino

De esta forma, el hombre, de 34 años, deberá cumplir pautas de conducta por el plazo de dos años y, además, donar una suma de 200 mil pesos al Obispado neuquino.

A su turno, el imputado no puso objeciones a la propuesta.

Por su parte, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) neuquino, se limitó a homologar el acuerdo propuesto por las partes.

El hombre que enfrentó una causa por drogas había sido interceptado cuando viajaba en un micro.

Al igual que en el caso del hombre nacido en Mendoza, esta semana otro proceso por drogas se definió con una probation.

La investigación de la justicia federal tuvo como protagonista a un hombre que hace Uber en Neuquén capital y la región. El 29 de mayo de 2024, en el marco de una causa encabezada por la Fiscalía de Delitos contra las Personas, fue allanada su propiedad situada en Villa Ceferino. El procedimiento terminó con el secuestro de un poco más de 200 gramos de marihuana y el sospechoso fue imputado por tenencia simple de estupefacientes.

Otra probation para un imputado

La resolución de la causa que involucró al hombre de Villa Ceferino se conoció en el inicio de esta semana luego de un acuerdo entre el MPF y el defensor particular del imputado, que convinieron en avanzar en la suspensión del juicio a prueba.

Entre las pautas de conducta, se le impuso una donación de medio millón de pesos para el Obispado neuquino.