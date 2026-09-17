El angustiante relato de un comerciante asaltado: "pasó un malandra y me robó"

Tras sufrir un robo, decidió visibilizar la inseguridad. “Si les ofrecen algunas herramientas no las compren, porque pasan a ser cómplices”, agregó.

La víctima subió su descargo a redes sociales con el objetivo de visibilizar su realidad.

Fernando es un vecino común y corriente, que todos los días se dispone a trabajar en su comercio de maderas y carpintería. En una de las salidas por un pedido, sufrió el insólito robo de sus herramientas , situación que lo angustió y enojó. “Estoy re caliente mal ”, aseguró.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, en la localidad de Zapala . Tras el hurto, el comerciante decidió contar su historia en un video y difundirlo con el objetivo de visibilizar la inseguridad e intentar recuperar parte de lo robado.

El posteo, publicado este jueves en la cuenta de Facebook de su local “Bover Maderas”, está acompañado por un fuerte mensaje: “¿Zapala está más insegura que hace unos años o me parece a mí nomás? ¿La Justicia débil? ¿La Policía cómoda?”, preguntó.

Al mismo tiempo agregó: “Creo que los chorros siguen siendo los mismos de siempre”.

El duro relato de Fernando

En el video, Fernando explicó que el episodio ocurrió el miércoles por la tarde mientras se encontraba realizando trabajos para sus clientes. Había salido con su camioneta para tomar medidas cuando, en un momento de descuido, le sustrajeron varias herramientas que guardaba en la caja del vehículo.

“Me robaron las herramientas de la caja de la camioneta. Estaba trabajando”, relató el comerciante. “Me robaron las herramientas de la caja de la camioneta. Estaba trabajando”, relató el comerciante.

Además, agregó: “pasó un malandra y me robó cinco taladros, atornilladores a batería marca DeWalt. Son negros y amarillos”.

El delincuente se llevó también una caladora marca Total, de color verde y gris, y una pistola de calor verde. Todo se encontraba guardado dentro de un bolso.

Fernando detalló que las herramientas estaban equipadas y listas para trabajar. “Estaban todas en un bolsito, estaban todas con batería nueva, con cargadores. Bueno, el bolsito nuevo también.

"La verdad que estoy amargado”.

La angustia del comerciante tras el robo

Más allá del valor económico de los elementos, el robo tuvo un impacto directo sobre su actividad cotidiana, ya que se trata de las herramientas que utiliza para desarrollar sus trabajos de carpintería.

Fernando reconoció que la situación lo afectó profundamente. “Hoy prácticamente no trabajé por la amargura que tenía”, expresó.

Para poder cumplir con los compromisos asumidos explicó que tuvo que “salir a pedir prestado algunas herramientas a algunos conocidos para poder zafar estos días”.

“Voy a tener que renovar las herramientas y, bueno, no me queda otra que pilotearla, ¿viste? Así que, bueno, vamos a seguir”, sostuvo. “Voy a tener que renovar las herramientas y, bueno, no me queda otra que pilotearla, ¿viste? Así que, bueno, vamos a seguir”, sostuvo.

“Le voy a aplicar un par de correctivos”

En su relato, Fernando apela también a la solidaridad de los vecinos de Zapala para intentar recuperar parte de lo robado. “Si por ahí alguno anda ofreciendo algún taladro de esos para la venta, bueno, les quiero decir que es mío”, manifestó.

Asimismo, emitió un fuerte mensaje contra las personas que compran elementos de dudosa procedencia. “Espero que la gente, por ahí, si les ofrecen alguna herramienta, no las compren porque pasan a ser cómplices”, afirmó.

“Las personas normales no compramos herramientas que son de mala procedencia”, remarcó.

Al cierre del video envió un claro mensaje hacia el ladrón: “Si llego a agarrar al malandra que me robó, le voy a aplicar un par de correctivos” y sumó: “Espero que nunca lo agarre porque se le va a complicar”.