El EPEN expandió su servicio en la provincia: cómo hizo para conseguir eficiencia energética

La empresa provincial se ha convertido en referente regional en la materia. El impacto en las economías de los municipios.

Durante 2025, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) “profundizó su rol social y territorial, llevando energía a diferentes puntos de la provincia de difícil acceso y desarrollando políticas públicas que mejoran de manera concreta la calidad de vida de miles de neuquinas y neuquinos”, se indicó en un comunicado oficial.

Se indicó que “uno de los principales hitos del año fue el avance sostenido del Plan Provincial de Alumbrado Público Eficiente, una de las políticas de eficiencia energética más importantes del EPEN.

Actualmente, el organismo lleva 22.652 luminarias LED instaladas, lo que permitió una reducción anual de 8.300 MWh de energía y la disminución de 3.700 toneladas de dióxido de carbono (COâ).

Este impacto ambiental equivale a la absorción de carbono de más de 164.000 árboles maduros durante un año y, en términos concretos, a retirar de circulación 3.700 automóviles durante un año completo”.

El recambio a tecnología LED “mejoró notablemente la calidad del alumbrado público” -se subrayó-con una luz blanca más eficiente, mayor seguridad vial y peatonal, y una reducción significativa del consumo energético y de los costos para los municipios, que en algunos casos alcanza ahorros hasta el 30%. Además, todos los proyectos nuevos ya incorporan tecnología LED desde su diseño.

Referencia

Este trabajo posicionó al EPEN como referente regional en eficiencia energética, reconocimiento que se consolidó en 2025 con la Certificación de Eficiencia Energética otorgada por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), un organismo internacional que nuclea a empresas y entidades del sector energético de América Latina y el Caribe.

La distinción pone en valor la modernización del alumbrado público neuquino, la incorporación de tecnologías eficientes y la reducción sostenida del consumo energético, destacando al EPEN como ejemplo de gestión pública sostenible.

En zonas rurales y alejadas, el EPEN sostuvo y amplió el acceso a la energía mediante sistemas solares fotovoltaicos, acompañando a más de 2.100 familias e instituciones que no cuentan con conexión a la red eléctrica. Estas acciones garantizan electricidad para escuelas, puestos sanitarios, viviendas rurales y actividades productivas, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

Estas políticas se complementaron con obras de electrificación rural, ampliaciones del sistema eléctrico urbano y mejoras en infraestructura, reafirmando una línea de trabajo clara: garantizar el derecho a la energía, promover la eficiencia energética y avanzar hacia una transición energética con impacto real, social y territorial en toda la provincia del Neuquén.

A lo largo del año, se ejecutaron y pusieron en marcha obras clave de transporte y distribución eléctrica, ampliando la potencia instalada, reforzando estaciones transformadoras y extendiendo redes para acompañar el crecimiento urbano, productivo y rural de la provincia. Solo en mantenimientos programados, se realizaron más de 80 intervenciones planificadas en líneas, estaciones y subestaciones, priorizando la prevención y la confiabilidad del servicio. Estas tareas, que implican cortes programados, son fundamentales para anticipar fallas, reducir riesgos, cuidar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio a largo plazo.

Se indicó asimismo que el EPEN también avanzó en la modernización del sistema eléctrico, incorporando equipamiento de gran potencia, tecnología de telemedición, reconectadores y sistemas de control desarrollados por equipos técnicos propios, lo que permitió mejorar la operación, anticipar fallas y optimizar recursos.