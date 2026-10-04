El neuquino está actualmente rankeado en la cima del circuito global de snowboard. Busca respaldo económico de la provincia para participar en el certamen mundial.

Tadeo, el sanmartinense que busca apoyo para clasificar al Mundial de Snowboard en 2027.

Tadeo Leslie , oriundo de San Martín de los Andes , cuenta con una carrera consolidada en el mundo del snowboard y el sueño de clasificar a las competencias Challenger 2027 . El atleta de 30 años comenzó con las gestiones formales ante la Secretaría de Deportes de la Provincia del Neuquén para obtener un respaldo económico.

El neuquino tiene un gran desafío por delante. Las competencias Challenger IFSA se realizarán entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril de 2027 en centros invernales de Canadá y Estados Unidos.

Este certamen constituye la instancia decisiva del circuito internacional fuera de pista, ya que allí se definirán las plazas directas para el Campeonato Mundial de la disciplina, reveló el medio local Realidad Sanmartinense.

Tadeo es pentacampeón sudamericano consecutivo de freeride y, de 51 competencias disputadas, cuenta con 15 victorias y 27 podios alcanzando así una efectividad superior al 50% en el medallero. Además, durante cuatro años consecutivos viene siendo el representante de Sudamérica en las finales Challengers IFSA de Norteamérica.

Como si fuera poco, también ha peleado los primeros puestos del ranking frente a exponentes de potencia mundial procedentes de Japón, Nueva Zelanda, Andorra y Estados Unidos.

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El neuquino que busca "dejar un legado en la historia del snowboard argentino"

El deportista realizó una solicitud formal elevada a las autoridades deportivas provinciales desde San Martín de los Andes. En detalle, Tadeo explicitó que busca un soporte económico para cubrir los pasajes aéreos ida y vuelta Norteamérica, hospedaje durante el certamen y las inscripciones oficiales a las carreras del circuito Challenger 2027.

Esta gestión será clave para no sólo dejar en lo más alto al país sino a Neuquén como potencia deportiva e inspirar así a futuras generaciones al deporte en montaña y transformar talento y trayectoria en una política pública de acompañamiento.

"Estar en el primer lugar y ganar cada competencia demanda un enorme esfuerzo y dedicación. Años de éxito han fortalecido mi confianza de que soy la persona indicada para dejar un legado en la historia del snowboard argentino", expresó el deportista a Realidad Sanmartinense.

Además de su faceta de competición, es parte del Freeride Argentina y Freeride Chile como juez y entrenador durante la temporada del hemisferio sur. En tanto, los inviernos del hemisferio norte, ejerce como guía fuera de pista en Japón y entrenador en Estados Unidos.

Con el apoyo de patrocinadores y la posible ayuda de autoridades provinciales, Tadeo busca consolidar la proyección internacional del deporte neuquino y asegurar la presencia argentina en el freeride mundial.