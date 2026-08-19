Un joven se encuentra desaparecido en la Provincia y es intensamente buscado

Tiene 25 años y domicilio en la región. La Policía compartió la información de su búsqueda para dar con su paradero.

Buscan a un joven de 25 años desparecido en la región.

La Policía de la provincia de Neuquén compartió información con la comunidad para dar con el paradero y ubicación de un joven de 25 años cuya denuncia por su desaparición fue radicada en las últimas horas.

Se trata de un joven con domicilioen el sector Las Parcelas de la vecina ciudad de Centenario . Según el aporte de la Policía, se trata de un joven identificado como Maximiliano Alexis Macaya.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 52 de Centenario, es de nacionalidad argentina, de una contextura física delgada, 1,70 metros de altura, cabellos cortos, tez morena y ojos marrones.

Si bien no pudieron precisar en qué horari ofue visto por pultimas vez, se aportaron datos sobre la vestimenta que tendría el joven en la actualidad. Se ausentó vistiendo una campera roja y negra, buzo negrom zapatillas blancas y una boina roja.

Desde la Policía indicaron que ante cualquier información sobre su paradero, podrán comunicarse a la Unidad Fical de Homicidios o bien a la Comisaría 52 de Centenario al teléfono 4211-283.