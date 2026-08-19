En cuenta regresiva: esperan 20 mil visitantes a la Expo Argentina Oil & Gas

La gran cita de la industria de los hidrocarburos se realizará entre el 19 y el 22 de octubre. Vaca Muerta, la gran protagonista del evento.

Neuquén recibirá este año a la Expo Argentina Oil & Gas . El evento cumbre de los hidrocarburos se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM y revalidará el lugar que ocupa la provincia como principal productora de hidrocarburos de la Argentina.

Con Vaca Muerta como telón de fondo, durante esas jornadas se podrán visitar y recorrer 17 mil metros cuadrados de exposición orientada a la industria; una industria que le ha permitido a Neuquén consolidarse como la cuarta provincia exportadora de la Argentina y una de las que mayor aporte hacen al producto bruto interno a nivel país (5,1% con solo 1,5% de la población nacional).

Gas y Petróleo del Neuquén será protagonista, con un stand en la zona central junto a otros grandes actores de la cuenca. La empresa de la provincia participa del desarrollo de Vaca Muerta con distintas asociaciones y garantiza que los nuevos proyectos energéticos se traduzcan en beneficios concretos para todos los neuquinos.

Contactos con expositores

Los visitantes de la AOG Patagonia podrán tomar contacto con las empresas expositoras y sus últimas tecnologías e innovaciones; participar de charlas con una nutrida agenda académica; y del espacio de networking para los profesionales del sector.

Desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) se informó que en la exposición neuquina se prevé la participación de más de 400 marcas expositoras y se estima en más de 20 mil los visitantes entre empresarios y profesionales del sector. La edición 2024 fue récord de expositores y visitantes, y superó todas las expectativas, por lo que este año, en medio del auge expansivo de la producción y las inversiones en Vaca Muerta, la Expo se proyecta como epicentro de las principales voces de la industria de los hidrocarburos.

Junio de 2026 fue otro mes récord para la producción petrolera argentina, y en ese contexto, la cuenca neuquina y particularmente Vaca Muerta representan el 79 por ciento de la producción total nacional con 715.105 barriles por día y con el 77 por ciento de la producción nacional de gas natural con 123 metros cúbicos al día.

En los últimos doce meses, Vaca Muerta incorporó la producción de 157.486 barriles de petróleo por día, un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018. El ritmo de crecimiento, lejos de moderarse, se acelera año a año: en ocho años, la producción se multiplicó casi 12 veces, a un promedio del 36 por ciento anual.