La camioneta en la que viajaban cayó por un barranco de 80 metros y una mujer murió en el acto. La historia detrás del fatal accidente.

Un viaje familiar a la montaña que terminó en tragedia: una mujer muerta y una joven con muerte cerebral.

Un trágico accidente se registró este lunes, cuando una camioneta cayó 80 metros por un barranco y una mujer falleció producto del brutal impacto. Según trascendió, se trataba de un viaje familiar de vacaciones por el norte del país pero terminó con el peor final.

Una pareja junto a sus dos hijos alquilaron una camioneta para recorrer la provincia de Jujuy . Sin embargo, mientras circulaban por la Cuesta del Lipán por la Ruta Provincial N°52, cayeron por una pendiente y Silvia Rosana Amaro, de 58 años murió en el acto.

Los otros cuatro ocupantes -oriundos de Alejandro Korn -resultaron heridos y, en las últimas horas, confirmaron que la hija de la víctima fatal sufrió muerte cerebral.

El resto de los afectados del brutal accidente fueron Narciso González (60 y sus dos hijos, Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), quien asistió con su pareja, Augusto Coda (34).

La violencia del impacto y las características del terreno complicaron las tareas de rescate. Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Cómo fue el brutal accidente de la familia en Jujuy

Fuentes cercanas al hijo de la pareja, sobreviviente del accidente, indicaron que él iba al volante y no recuerda lo ocurrido. "Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído", expresaron en diálogo con Clarín.

Personal policial, del SAME y Bomberos llegaron al lugar y constataron que producto de la brutal caída, la mujer de 58 años se encontraba sin signos vitales. Mientras que los otros cuatro ocupantes de la camioneta, una Toyota SW4, tuvieron que ser trasladados al Hospital Pablo Soria para su atención médica.

Según reveló Jujuy al Día, la joven de 33 años es quien presenta el cuadro más delicado. El parte médico reveló que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, además de traumatismos en tórax y abdomen. También presenta midriasis y se cerró la sedación. Por el momento, permanece internada con pronóstico grave.

En tanto su pareja, Augusto Coda, sufrió una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho, por lo que recibió tratamiento pleural.

Favio, hermano de Lorena, se encuentra estable y presenta una subluxación de tobillo izquierdo y fractura de húmero. Por último, el parte médico indicó que Narciso, padre de la familia, presenta diástasis de pelvis y traumatismo facial.

Tras el siniestro, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscarán establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber influido en el accidente.

Cuesta de Lipán, un paisaje imponente y un camino que exige máxima precaución

La Cuesta de Lipán es uno de los tramos más impactantes de la Ruta Nacional 52, en Jujuy, y forma parte del recorrido que conecta Purmamarca con las Salinas Grandes y continúa hacia el Paso de Jama. El camino atraviesa un paisaje de montaña donde aparecen cardones, vicuñas y formaciones rocosas de distintos colores.

El tramo se caracteriza por su trazado zigzagueante, curvas cerradas y fuertes pendientes. Desde las inmediaciones de Purmamarca, ubicadas a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, la ruta asciende hasta el Abra de Potrerillos, a 4.170 metros, en un recorrido de unos 40 kilómetros. El camino está completamente asfaltado.