Bielsa ya es pasado en Uruguay: el presidente de la AUF confirmó quién lo reemplazará como DT en la mayor

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó quién tomará el mando del seleccionado que tuvo un rendimiento paupérrimo en el Mundial 2026.

Desde primer momento la elección de Bielsa para el combinado fue contradictoria y nunca terminó de convencer en los hinchas debido a que se puso bajo evaluación si realmente compartía los valores e idiosincrasia histórica del combinado. Es por eso que, acompañado de malos resultados, terminaron de generar una salida abrupta a tres años de haber llegado. Rápidamente, el presidente de la federación Ignacio Alonso , confirmó a un histórico para ocupar el cargo.

En diálogo con Tele Doce, el mandatario de la AUF confirmó que el histórico ex jugador Diego Forlán tomará el mando del seleccionado: " A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora. En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales ( miembro del Comité Ejecutivo de la AUF). Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante", contó.

Por otra parte sumó que "en este momento se da para poder incorporarlo a la selección sub-20" por su "experiencia en Primera División como técnico", lo que significará una "linda oportunidad" para el exjugador que "estaba entusiasmado" en la chance. Con este panorama, será DT interino hasta marzo en la mayor, siendo el cabecilla en los amistosos a disputarse y las Eliminatorias para el Mundial 2030. A su vez será el lider de la Sub 20 de Uruguay, categoría que disputará el Sudamericano en enero de 2027.

La carrera de Forlán como DT

Peñarol (2020): ciclo de seis meses donde consiguió cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas.

(2020): ciclo de seis meses donde consiguió cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Atenas de San Carlos (2021), club de la Segunda División de Uruguay: cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.

Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, a puro abrazo en el golazo de Julián Álvarez que le dio el triunfo a Argentina

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con enorme intensidad en uno de los palcos del Kansas City Stadium. Allí siguieron el triunfo 3-1 sobre Suiza el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quienes protagonizaron un emotivo festejo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Kempes y Ruggeri también estuvieron junto a Tapia y Domínguez

Los dirigentes observaron el partido acompañados por otras figuras históricas del fútbol argentino, entre ellas Mario Alberto Kempes y Oscar Ruggeri. Sin embargo, las cámaras captaron especialmente el momento en que los dos mandamases se abrazaron con fuerza tras los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que terminaron asegurando el pase del equipo de Lionel Scaloni a la próxima instancia del torneo.

¡Con el corazón! El festejo del segundo gol de Argentina. ¡Vamos, Sudamérica, a Creer en Grande en el Mundial! pic.twitter.com/nzQeeuKO5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 12, 2026

Fue el propio directivo paraguayo quien compartió los videos de esos festejos en sus redes sociales. Después del gol de Julián Álvarez, el pope de la Conmebol escribió: “¡Con el corazón! El festejo del segundo gol de Argentina. ¡Vamos, Sudamérica, a creer en grande en el Mundial!”, acompañando las imágenes del abrazo con Tapia y la euforia que se vivía en el palco.

Tras el tercer tanto, convertido por Lautaro Martínez, Domínguez volvió a publicar otro video con un nuevo mensaje dedicado al único representante sudamericano que continúa en competencia. “¡El tercer gol! Argentina es semifinalista del Mundial. A creer en grande, Sudamérica”, escribió el dirigente guaraní, destacando el avance de la Albiceleste en un torneo donde el resto de las selecciones de Conmebol ya quedaron eliminadas.

¡Cómo se festejó y cómo se sufrió! Sudamérica Cree en Grande. ¡Vamos, Argentina! pic.twitter.com/cGN7lUWOPK — Alejandro Domínguez (@agdws) July 12, 2026

Cómo les fue a las selecciones de la Conmebol en el Mundial 2026

La Albiceleste es el único equipo de la región que sigue con vida en la Copa del Mundo. Colombia, Brasil y Paraguay fueron eliminados en los octavos de final, Ecuador quedó afuera en los dieciseisavos y Uruguay no logró superar la fase de grupos. En ese contexto, Domínguez reforzó su respaldo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, mientras todo indica que volverá a acompañar a la Selección el próximo miércoles, cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.