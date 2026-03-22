Ruta 40: una camioneta protagonizó un brutal vuelco en cercanías del paraje Tilhue

Se investiga las causas del accidente en la ruta 40 que tuvo lugar en el norte neuquino.

Este domingo por la madrugada, alrededor de las 7:30 horas, se registró un impactante siniestro vial en la ruta 40 , a la altura del paraje Tilhue, en el norte neuquino. El accidente fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger en la que viajaban dos personas.

Según trascendió, ambas personas fueron trasladadas en ambulancia hacia el hospital de Chos Malal , ubicado a unos 20 kilómetros del lugar. El vehículo circulaba en sentido desde la localidad de Buta Ranquil hacia la ciudad chosmalense.

Por circunstancias que se tratan de establecer, el vehiculo sale a la banquina derecha y pierde el control dando tumbos y queda a una distancia de 60 mts. Se trató de un vuelco tipo tonel, con cuatro vueltas hasta quedar su posición final parada en sus cuatro ruedas, orientada hacia el cardinal Norte.

Respecto al estado de salud de los ocupantes, desde la guardia del hospital se informó que la mujer tendría un pulmón pinchado y al hombre, con domicilio en Rincón de los Sauces, lo estaban estabilizando para un posible traslado.

accidente paraje Tilhue

El parte médico de los involucrados en el accidente

Según se conoció a raíz de los informes médicos, se conoció que el conductor, de 41 años de edad, presenta lesiones de politraumatismos, hematomas varios y raspones. Cabe destacar que habría signos de embriaguez, por lo que se encuentra internado a la espera de su evolución.

Por otra parte su acompañante de la misma edad y domicialiada en la localidad de Buta Ranquil, presenta lesiones en su rostro y la fractura de una de sus costillas. En este caso no presenta signo clínico de embriaguez y quedó en observaciones.

La mujer manifestó que viajaba junto al hombre que conoció durante la noche en un baile que se realizó en la localidad de Buta Ranquil.

Por el caso se dio intervención a la Fiscalía, se instruyó un sumario judicial y notificaron a los familiares de las víctimas.

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