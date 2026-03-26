Aniversario de Plottier: el intendente Luis Bertolini habló sobre su posible imputación

El intendente habló sobre el avance de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Vignaroli aseguró este jueves que lo imputará.

El intendente de Plottier , Luis Bertolini , celebró este jueves los 91 años de la ciudad que gobierna y advirtió que le preocupa la " vulnerabilidad " de las instituciones ya que "ante cualquier vecino, con una denuncia , la Fiscalía en forma inmediata actúa".

"Y a veces con una celeridad que yo no esperaba y a lo mejor con una agresión que yo no esperaba", aseguró el jefe comunal, en referencia al avance de la investigación que lleva adelante el fiscal Pablo Vignaroli , quien ya confirmó que lo imputará por presuntas irregularidades en las contrataciones que hacía la Municipalidad , y que beneficiaron con 1500 millones de pesos en dos años a una sola empresa, ligada al hijo de una funcionaria de su gabinete.

Las declaraciones de Bertolini fueron al cierre del acto de aniversario de la ciudad en el que estuvo acompañado de sus funcionarios, concejales, diputados provinciales, y el ministro de Gobierno Jorge Tobares.

El Municipio organizó un acto protocolar frente al busto del doctor Alberto Plottier, fundador de la ciudad, donde la comunidad escuchó el discurso de Bertolini en el que destacó que estará trabajando hasta el 2027 como lo definieron los vecinos en las urnas.

Aniversario de Plottier - Bertolini (37) Claudio Espinoza

"Yo estoy a la espera de algunas situaciones que la Fiscalía está analizando por una denuncia, así que estoy a disposición, no tengo nada que ocultar, las cuentas son transparentes y tengo plena seguridad de que hay una explicación para cada una de las cosas que se plantean", indicó, y agregó: "La fiscalía puede hacer la formulación de cargos en el momento que lo crea oportuno. Aún no me notificaron", destacó el intendente.

Ante la consulta sobre qué lectura hace del accionar de la Fiscalía, Bertolini insistió en que está actuando de oficio frente a una denuncia que presentó una vecina con una serie de puntos que deberán probar si son ciertos o no.

Aniversario de Plottier - Bertolini (12) Claudio Espinoza

"Lo que sí me preocupa mucho es la vulnerabilidad que las instituciones tienen, por eso hablo de la institucionalidad, porque ante cualquier vecino con una denuncia la fiscalía en forma inmediata actúa. Pero yo entiendo que la Fiscalía tiene que actuar ante cualquier denuncia. Esa es su función", destacó Bertolini, quien además aclaró que continúa bajo el patrocinio de sus abogados, Javier Muñoz y Maximiliano Gómez.

El intendente continúo comentando esta situación que lo sentó en el banquillo de los acusados y dijo que "cualquier vecino que se le ocurre que algo está mal, va y presenta un escrito" y la Justicia le da lugar. "A mí me preocupa eso, me preocupa la celeridad para tratar esos casos, pero soy respetuoso de que la Fiscalía haga y de lo que haga la justicia", destacó.

Aniversario de Plottier - Bertolini (27) Claudio Espinoza

Con respecto al accionar que deberá tomar el Concejo Deliberante de Plottier luego de que la Fiscalía realice la audiencia de formulación de cargos, Bertolini dijo que él tendrá siempre la presunción de inocencia mientras la Justicia lo investiga. "Cualquier acción que el Concejo Deliberante quiera tomar a partir de la carta orgánica tiene que ser sobre sentencias firmes y en este caso es una formulación de cargos simplemente que implica el inicio de una investigación", subrayó.

Además, Bertolini aseguró que cuenta con el apoyo del gobierno provincial, que en el acto estuvo representado por el ministro Tobares. "Vivimos en una república donde tenemos divisiones de poderes y en este caso el poder judicial debe actuar con la seriedad, con la responsabilidad para poder esclarecer esta situación y brindarle tranquilidad fundamentalmente a toda la comunidad de Plottier", opinó el ministro Tobares.

Expo Plottier regional

El intendente indicó a LM Neuquén que este año la tradicional Expo Plottier tendrá artistas regionales en su escenario. Los festejos por los 91 años de la ciudad se realizarán este jueves y viernes por la tarde en el predio ferial.

Este jueves 26 de marzo el acto central será desde las 18 con la música de Los Berbel. Habrá además Paseo de artesanos y Food trucks, con entrada libre y gratuita.

Para el viernes también desde las 18 está previsto la actuación de agrupaciones locales de rock. Ambos días estarán las instituciones y organizaciones en el predio ferial, productores y emprendedores.

Aniversario de Plottier - Bertolini (18) Claudio Espinoza

"En el marco de la austeridad que nos caracteriza, y tratando de lograr que nuestra ciudad avance más en obras y menos en gastos que a veces son superfluos, decidimos potenciar nuestros artistas locales", confirmó el jefe comunal.

En ese sentido, Bertolini aclaró que las cuentas municipales "están en orden" y que con coparticipación que reciben les alcanza para cubrir los sueldos y administrarse y que con la recaudación llevan adelante las obras. "En nuestra página municipal están expuestos todos los números, los balances y toda la la información que cualquier vecino necesita sobre los fondos administrados", aseguró.