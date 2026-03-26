Vignaroli confirmó que imputarán al intendente de Plottier: "Es peor de lo que habíamos imaginado"

El fiscal jefe señaló que analizaron la mitad de los expedientes y encontraron pruebas suficientes para imputar a Luis Bertolini por contrataciones irregulares del Municipio. Los detalles.

Si bien todavía no se fijó una fecha para la audiencia de formulación de cargos , el Fiscal Jefe Pablo Vignaroli aseguró que el intendente de Plottier , Luis Bertolini , "ya es imputado" por la causa que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones que hacía la Municipalidad , y que beneficiaron con 1500 millones de pesos en dos años a una sola empresa, ligada al hijo de una funcionaria del gabinete.

En una entrevista con LU5 , el letrado aseguró que la próxima audiencia apunta a formalizar la investigación, pero aclaró que ya tienen las pruebas suficientes para señalar al jefe comunal por maniobras irregulares en la administración de los fondos públicos.

"Nos encontramos con un panorama peor del que habíamos imaginado", aseguró. Agregó que "toda persona sindicada de haber cometido un delito ya es imputado", por lo que así podría considerarse a Luis Bertolini, que ya designó a un abogado defensor con acceso a la investigación.

La investigación a Luis Bertolini

El Fiscal Jefe aseguró que, hasta ahora, pudieron analizar la mitad de los 180 expedientes secuestrados en el marco de la investigación. Tras haber analizado la mitad del material, ya están en condiciones de formular cargos.

"La información que pudimos recabar es contundente para formular cargos no sólo al intendente sino también a la Secretaria de Hacienda y a un particular, el socio del hijo de la funcionaria, que entendemos como partícipe necesario para poder generar estas maniobras", aseguró en la entrevista radial.

Luis Bertolini Plottier

Vignaroli recordó que la investigación comenzó a partir de la denuncia de un vecino, que señaló el uso de excepciones y un favorecimiento en las contrataciones. Si bien la Justicia pudo verificar con facilidad la razón social de la empresa o el lazo de parentesco entre uno de los socios y la secretaria de Hacienda, el fiscal aclaró: "No creíamos que nos íbamos a encontrar con el panorama que estamos viendo en las contrataciones".

Las presuntas irregularidades

Vignaroli repasó los hechos que están bajo investigación. "Entendemos que existe una sociedad en la cual el hijo de la funcionaria, López, junto con Vilches, son socios de una SRL llamada Valco, que no tenía CUIT y no podía facturar a la Municipalidad. Quien efectivamente facturaba a la Municipalidad era Vilches con distintos nombres de fantasía, uno de ellos era Valco", aclaró.

"Ayer avanzó el informe contable preliminar y se pudo determinar que en estos dos años a Vilches se le había pagado algo más de 1500 millones de pesos en este sistema de contrataciones", dijo.

El fiscal Pablo Vignaroli El fiscal Pablo Vignaroli explicó en LU5 el acuerdo con Machado.

Y agregó: "Era un sistema diseñado para poder hacer estas cosas, determinamos que no se cumplió en ninguno de los casos con el 2141 o con el manual de contrataciones que pide la Municipalidad por ordenanza".

En total, la Justicia neuquina analizó la mitad de unos 180 expedientes secuestrados, que muestran todo tipo de contrataciones de la Municipalidad a Valco, incluidas tareas de limpieza o compras de aires acondicionados.

"Se lo contrataba a Vilches sin importar qué había que comprar", afirmó Vignaroli. "No se invitaban a otros oferentes ni se hacían las licitaciones que marcaba la ley. Se inventaban situaciones como una emergencia vial, que es algo que se da sólo por situaciones catastróficas como que se caiga un puente o se rompa una ruta importante", añadió.

"Son indicios que crean un panorama muy concreto de que todo esto se hacía para poder contratar a Vilches y beneficiarlo, además de que no permitía convocar otras empresas para contratar finalmente el mejor", aseguró.

Luis Bertolini conferencia Plottier Sebastián Fariña Petersen

Para Vignaroli, la responsabilidad de Bertolini es clara. Pese a que el jefe comunal, en una conferencia de prensa, aseguró que firmaba las contrataciones bajo "el principio de confianza" en sus funcionarios, el fiscal aclaró que el intendente "autorizaba todas las contrataciones y tebía a la vista todo el trámite del expediente".

Para el fiscal, lo grave es la Municipalidad pagó 1500 millones de pesos en dos años "y en la mayoría de los casos no hay constancia de haberse recepcionado la obra que había que hacer o el artículo que tenían que comprar".

El foco en los sobreprecios: cobraba el triple del valor de mercado

En una entrevista previa que el fiscal brindó a LU5, había asegurado que existía un sistema montado para beneficiar a esta empresa con los contratos públicos. "Se hacen contrataciones sin hacer licitación privada cuando la ley lo exige o licitación pública cuando la norma la exige", afirmó.

municipalidad de plottier

"Las contrataciones son siempre directas o con concursos de precios, con la particularidad que siempre invitan a Vilche junto a dos empresas o personas más, donde siempre gana", dijo Vignaroli y aclaró que los plazos para ofertar eran de apenas tres o cuatro días, lo que da un tiempo muy escaso para que otras empresas se enteren de la convocatoria y presenten la documentación.

El fiscal dio ejemplos de maniobras sospechosas que involucraron a esta empresa. "Una repartición de la Municipalidad solicita la compra de tres aires acondicionados, eleva el pedido, manda imágenes de los aires acondicionados que requieren y los precios. Salían 3,5 millones de pesos cada uno", dijo y agregó: "La Municipalidad toma el pedido, hace un concurso de precios que gana Vilche, y los termina proveyendo. Los artefactos en total costaban 10,5 millones y él los provee por un total de 34 millones de pesos, casi el triple del precio de mercado".

Los pasos a seguir en la Justicia

El fiscal señaló que hasta hoy no tienen una fecha de audiencia fijada para la formulación de cargos. Y aclaró que "toda persona que está sindicada de haber cometido un delito ya es imputado".

SFP Ciudad Judicial (11) Sebastián Fariña Petersen

"Primero hacemos una averiguación preliminar para reunir pruebas, si uno tiene elementos, formula cargos; ahí se da un plazo de investigación y si con la prueba logra acreditar aún más viene la tercera etapa que es la acusación para el inicio del juicio", expresó.

Qué dijo Bertolini sobre las contrataciones

Tras la difusión de la investigación, el intendente de Plottier brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que había una persecución política en su contra.

Con relación a la contratación de la empresa Valco, Bertolini había aclarado que "es una empresa que está con varios contratos en la Municipalidad, que hace limpieza urbana en las zonas del centro, que es una empresa unipersonal de un colega arquitecto y que ha realizado también algunas obras en la ciudad que están todas terminadas y la empresa ha cumplido con los contratos que tiene que hacer".

Conferencia Luis Bertolini

Agregó que "hay una vinculación de esa empresa con otra porque tiene nombres similares, de una empresa que no tiene CUIT. Son cuestiones técnicas que vamos a resolverlo". Y expresó que "si hay alguna irregularidad en la contratación, en el seguimiento del trabajo, en la facturación, lo verificaremos".

"Todos los procesos que se hacen en el municipio responden a los procedimientos que están habilitados", dijo Bertolini y añadió que firmó las autorizaciones basado en el principio de la confianza, ya que no puede verificar todos los procesos administrativos y, por eso, se basa en la estructura municipal, que podría ser investigada y sumariada en caso de que se detecte alguna irregularidad de acuerdo a la denuncia presentada en la Justicia.