Por un problema en una causa por ciberacoso, el TSJ pidió respetar el protocolo de Cámara Gesell

La Sala Penal confirmó que el protocolo para entrevistar a niños y adolescentes sigue vigente. Qué pasó.

Una causa por ciberacoso motivo el comunicado del TSJ / Foto: ilustrativa.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén confirmó que el protocolo para entrevistar en Cámara Gesell a niñas, niños y adolescentes sigue plenamente vigente , al resolver un recurso presentado por la defensa en el marco de una causa por ciberacoso .

La resolución se produjo luego de que el máximo tribunal provincial detectara un problema de origen en el trámite judicial: Fiscalía y Defensa Pública estaban de acuerdo sobre cómo debía realizarse la Cámara Gesell, por lo que no existía un conflicto concreto que requiriera la intervención de una jueza.

La Cámara Gesell es una sala especialmente preparada para que un profesional de la psicología entreviste a quienes podrían ser víctimas o testigos de un delito. Mientras se desarrolla la entrevista, las partes pueden seguirla desde otra sala.

El procedimiento tiene como objetivo que niñas, niños y adolescentes declaren una sola vez, en condiciones adecuadas y con intervención de profesionales especializados, para evitar situaciones de revictimización.

Claudio Espinoza

Qué resolvió el TSJ en la causa por ciberacoso

En esta causa, la Fiscalía y la Defensa Pública estaban de acuerdo en realizar la Cámara Gesell. Sin embargo, la Defensa solicitó que una jueza de garantías estuviera presente ante la posibilidad de que surgieran diferencias durante la entrevista. La Fiscalía no se opuso al pedido.

A pesar de que no existía una controversia entre las partes, el 12 de agosto se realizó una audiencia para que la magistrada resolviera la solicitud. Finalmente, la jueza decidió no asistir a la entrevista.

La Defensa apeló esa decisión, pero el Tribunal de Impugnación rechazó el planteo. Ante esa resolución, recurrió en queja ante el Tribunal Superior de Justicia.

Al analizar el expediente, la Sala Penal detectó un problema desde el origen del trámite. La Ley Orgánica de la Justicia Penal establece que los jueces intervienen para resolver un conflicto entre las partes, algo que en este caso no ocurría porque Fiscalía y Defensa coincidían en el pedido.

Además, el desacuerdo que motivaba la solicitud era hipotético. Se refería a preguntas que eventualmente podrían generar diferencias durante la entrevista, pero que todavía no habían sido planteadas.

Por ese motivo, la Sala Penal declaró nula la decisión adoptada el 12 de agosto. La nulidad también alcanzó a la audiencia previa y a la posterior resolución del Tribunal de Impugnación. Como consecuencia, el recurso de queja presentado por la Defensa quedó sin objeto.

La Sala Penal que intervino en la resolución estuvo integrada por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y María Soledad Gennari.

Claudio Espinoza

Cámara Gesell: el TSJ confirmó que el protocolo sigue vigente

Más allá de lo ocurrido específicamente en la causa, el Tribunal advirtió que existieron decisiones contrapuestas sobre la aplicación del protocolo de Cámara Gesell entre jueces de garantías, en el Tribunal de Impugnación y dentro del propio Ministerio Público Fiscal.

Según indicó la resolución, esta situación generó incertidumbre en todo el sistema penal, motivo por el cual la Sala Penal ratificó la vigencia de las pautas establecidas para este tipo de entrevistas.

El protocolo fue aprobado en 2015 y posteriormente complementado, en 2017, con una guía destinada específicamente a niñas y niños en edad preescolar o con discapacidad. Ambos documentos fueron elaborados por especialistas y contaron con aportes de los Ministerios Públicos.

La Sala explicó que el juez es quien autoriza la medida, pero la entrevista debe ser realizada por un profesional especializado. Es ese profesional quien determina cómo y cuándo formular las preguntas propuestas por las partes.

Para tomar esas decisiones durante la entrevista, debe considerar distintos factores, entre ellos el estado emocional, la edad y el cansancio de la niña, niño o adolescente.

Qué planteó el Tribunal Superior de Justicia

Con su resolución, el TSJ buscó despejar las dudas surgidas en torno al procedimiento y confirmó que el protocolo actualmente vigente debe continuar aplicándose en las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell.

Al mismo tiempo, el Tribunal Superior invitó a quienes consideren necesario introducir modificaciones al protocolo de actuación para este tipo de entrevistas a presentar sus propuestas a través de la vía administrativa correspondiente.